Главные преимущества ламинирования ресниц

Ламинирование ресниц — процедура, которая пользуется огромной популярностью во многих странах и городах.

И неудивительно, ведь благодаря такому уходуможно не только сэкономить время, но и финансы. Нет необходимости постоянно наносить мейкап, красить реснички. Эффект, как правило, держится около двух-трех месяцев, а отросшие корни совершенно незаметны.

Как же проводится процедура? Какие нюансы имеет? И в чем заключаются главные преимущества такой услуги?

Основные этапы проведения процедуры

Ламинирование – это не просто нанесение состава для ламинирования ресниц. Весь процесс проводится в несколько последовательных этапов:

Подготовка ресниц к процедуре. Мастер занимается формированием правильного изгиба при помощи валика. Размер изгиба регулируется шириной валика. Меньший размер валика обеспечивает более выразительный изгиб и предназначен для более коротких волосков. Большие валики — для более длинных ресничек с меньшим изгибом на выходе.

Закрепление изгиба при помощи химического состава.

Нанесение специального кератинового состава, который не только «успокоит» действие химического элемента, а и закрепит изгиб, напитает реснички полезными компонентами.

Окрашивание. Обычно окрашивание производится очень мягкой краской. Область возле глаза очень деликатная, поэтому мастер использует защитные средства.

В конце лешмейкер наносит укрепляющий витаминный состав, который бы обеспечил защиту ресничному ряду. В процессе он постоянно следит, чтобы волоски не слипались, аккуратно их расчесывает при помощи щеточек микробраш.

Главные преимущества процедуры

Ламинирование — это своеобразное ноу-хау в мире лешмейкинга, которое достаточно быстро завоевало свои высокие позиции. Главные преимущества – это безопасность процедуры, а также ее естественный эстетический эффект. Мастера используют только проверенные материалы и работают с природными ресницами. Благодаря этому количество противопоказаний минимальное.

Нанесение витаминных комплексов напитывает волос, делает его толще и здоровее. После процедуры реснички выглядят очень аккуратно и натурально, и это несомненно является трендом.

Конечно, как и в любом другом направлении в сфере ухода, в ламинировании ресниц используется множество различных материалов, от пинцетов до электрических стерилизаторов и автоклавов. Все это без проблем можно приобрести в интернет-магазинах, что значительно упрощает жизнь мастеров.

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