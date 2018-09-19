Главарь “ЛНР” Пасечник отбирает у собственников Ровеньковский пивзавод

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник отбирает у собственников Ровеньковский пивоваренный завод.

Об этом пишет “Реальная газета“.

Продукция Ровеньковского пивоваренного завода была знаменита за пределами Луганской области еще в советское время. Сейчас ее хорошо знают по обе стороны линии разграничения. В августе 2014 г. пивоваренный завод в Ровеньках остановил работу на 3 месяца из-за военных действий, но потом снова заработал и стал успешно конкурировать с российским пивом, заполонившим местный рынок.

На одном из интернет-ресурсов указано, что регион расположения завода “Ровеньки-Россия”, однако адрес завода указан, как “Ровеньки, Луганская область, Украина”. То есть завод платит налоги группировке “ЛНР”, ведет деятельность с Россией, но все еще как украинское предприятие, используя прежние документы.

Однако летом 2018 года что-то пошло не так. Руководство пивзавода проело собрание коллектива и записало видеообращение к Путину, в котором работники пожаловались: их предприятие хотят “национализировать”.

На видео, распространяемом через социальные сети, директор завода рассказал, что на предприятие лично приехал помощник и.о. главы группировки “ЛНР” Андрей Гребенюк и заявил: руководство “ЛНР” решило сделать Ровеньковский пивзавод государственным предприятием. Новость вызвала волну непонимания: предприятие было рентабельным и приносило прибыль, перечисляя в бюджет “республики” около 100 миллионов. “Больше нас налогов никто не платит”, — заявил директор.

Интересным выглядит и обвинения в адрес руководства. Якобы сотрудникам платят слишком высокие зарплаты (около 50 тысяч рублей или 25 тысяч гривен), которыми люди вынуждены делиться с руководством. Впрочем, на опубликованном видео собравшийся коллектив обвинения не подтвердил.

По словам директора, на счетах предприятия успело скопиться около 600 миллионов рублей, которые хотели пустить на развитие производства. Сейчас же директор опасается, что деньги просто “уйдут по разным фондам”, а завод лишится оборотных средств.

“С таким правительством будущего нам не видать”, — жалуется голос из зала, и остальные работники его поддерживают, опасаясь, что Ровеньковский пивзавод постигнет судьба Луганского, который распилили на металлолом.

Также работники недоумевают: как кто-то захочет инвестировать в частный бизнес, если в любой момент его могут отобрать.

Сотрудники завода, не скрывая, назвали такую “национализацию” попыткой “отжать” прибыльное предприятие. “Сегодня завод отжали – завтра квартиры начнут отжимать”, — опасаются люди, ведь проверки на пивзаводе были достаточно агрессивными. Вместе с представителями “МЧС” и “налоговой” на территории предприятия высадился “десант” из вооруженных автоматами людей. Со многими работниками проверяющие вели беседы по 5 часов, после чего сами работки назвали такое общение допросами и психологическим давлением. Они считают, что проверяющим была дана четкая разнарядка – найти на пивзаводе нарушения.

В конце видео работки Ровеньковского пивоваренного завода обращаются к единственному, по их мнению, человеку, который может вмешаться, разобраться и все исправить, — к Путину.

На другом видео директор называет обвинения в свой адрес нелепыми и опасается, что против него фабрикуется уголовное дело. А проверяющие уже относятся к чужой частной собственности как “республиканской”.

Сейчас в оккупированном Луганске есть и мелкие пивоварни. Например, “БирХофф” позиционирует себя как первый в Луганске ресторан со своей пивоварней. Он успешно работает до сих пор. По слухам, заведение принадлежит “депутату народного совета ЛНР” Денису Колесникову.

Можно купить не только российское, но и белорусское и даже грузинское пиво. Цена пиво, которое местные называю “хорошим” начинается от 60 рублей (30 гривен) за бутылку. Ровеньковское пиво продают за 65 рублей (или 32,5 гривны), но по качеству оно превосходит многое произведенное в России.

Напомним, ранее сепаратисты “ЛНР” избрали новым главарем бывшего СБУшника.

За материалами ukranews.com

Залиште свою думку!