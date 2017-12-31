Глава «Возрождение» Владимир Мунтян поздравил украинцев с Новым годом

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым 2018 годом!

Хочу от всего сердца пожелать счастья, здоровья и благополучия!

Новый год – замечательный праздник, который всегда ассоциируется с детством, мечтами, верой в чудо!

Давайте же в наступающем 2018 году не просто мечтать, а по настоящему верить!

Правильно и позитивно мыслить.

Представлять в своей голове образы успеха, здоровья и процветания! Образы победы! И тогда у нас всё получится.

Получится у каждого из нас! Получится у Украины!

Молюсь за вас!

Пастор Владимир Мунтян

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