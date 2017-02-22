Глава Департамента лицензирования в Минобразования Шевцов скрыл в декларации фирму для «благотворительных взносов» от ректоров

Директор Департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования Министерства образования и науки Украины Андрей Шевцов не указал в своей электронной декларации созданное им ООО «Агентство недвижимости «Слон».





Об этом сообщает МИР.

Как рассказал изданию «МИР» на условиях анонимности один из сотрудников Минобразования, на счета «Агентства недвижимости «Слон» украинские ректоры под видом благотворительных взносов перечисляют свои взятки.

По словам источника, в своей нынешней должности Андрей Шевцов оказался «неслучайно».

«Как вы знаете, должность Шевцова в Министерстве считается одной из самых коррумпированных. И Шевцова поставили на нее, конечно же, неслучайно, – рассказал сотрудник ведомства. – Все дело в том, что из-за плохого состояния здоровья он, согласно закону, не подлежит уголовному наказанию. Поэтому в случае разоблачения коррупционной схемы с его фирмой «Слон» в тюрьму его никто не посадит».

Также, как утверждает источник, чиновник живет «не по средствам».

«Задекларированный доход Шевцова и реальный образ его жизни существенно расходятся», – подчеркнул он.

В свою очередь в ответ на журналистский запрос Министерство внутренних дел сообщило о том, что в 2016 году Андрей Шевцов приобрел автомобиль «KIA Sportage 2.OD AT Business 4WD», стоимость которого составляет более 755 тысяч грн.

При этом, согласно с его декларацией, в 2015 году его совокупный доход составил 278 тысячи 902 грн. Что касается задекларированных транспортных средств, данное авто в документе не указано.

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