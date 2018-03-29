Где взять самый стильный, современный и дешевый диван?

Остановили выбор на комфортной, проверенной годами еврокнижке? Узнайте, где ее можно приобрести со скидкой до 60%! Интернет-магазин мягкой мебели Pufetto раскрывает секреты выгодного шопинга.

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Вашему выбору на сайте Pufetto предлагаются все возможные модели диванов:

Прямые. Такую модель можно установить практически где угодно, она подойдет к любому интерьеру. Может использоваться в жилом и офисном помещении. Угловые. Обеспечивают более комфортное место для сна и максимум посадочных мест. Модульные. Элементы такой мебели можно использовать как своего рода конструктор, что удобно для размещения.

Как работает механизм еврокнижка? Достаточно потянуть сиденье к себе, а в образовавшееся место опустить спинку. Пара простых движений – и просторное ровное место для ежедневного сна готово к использованию.

Чем хорош этот механизм в сравнении с книжкой? «Младшую» модель можно ставить к стене, а книжку нет. Кроме того, еврокнижка предусматривает очень вместительные бельевые ящики. Это делает диван актуальным вариантом для небольших квартир.

Выбирайте вдумчиво

В каталоге Пуфетто для вас подготовлены изящные лаконичные модели диванов с механизмом еврокнижка. Вы можете выбрать:

габариты и количество мест – от 2 до 5;

спальное место – с ортопедическим матрасом и без;

цвет и тип обивки – более 75 расцветок, более 10 сортов ткани;

комплектацию: с подлокотниками и без, с подушками и без.

Увидеть, как будет смотреться выбранный диван в нужном цвете, можно одним кликом по иконке с обивкой – фотография модели мебели изменится. Хотите пощупать ткань? Закажите каталог домой по почте! Увидеть вживую, а также заказать бесплатную доставку можно в городах Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков – в них Пуфетто разместил шоу-румы. В остальные точки страны покупки везет ИнТайм.

На все диваны дается 3-летняя гарантия и выгодный кредит, а еще – 30-дневный срок тестирования. Если диван не подошел, вам вернут деньги за покупку и транспортировку.

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