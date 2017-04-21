Гардероб Фріди Кало дозволили сфотографувати через 50 років після смерті художниці

Через 50 років після смерті мексиканської художниці Фріди Кало музей в Мехіко дозволив сфотографувати предмети її гардеробу

Тут і великі, помітні прикраси, традиційні мексиканські сукні та розписні гіпсові корсети. Весь цей час речі зберігалися замкненими у ванній на вимогу її чоловіка.

Відомий японський фотограф Ішіучі Міяко був спеціально запрошений співробітниками музею Фріди Кало та її чоловіка Дієго Рівери в Мехіко.

Джерело: maximum.fm

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