Фронтмен группы THE HYPNOTUNEZ Гера Луидзе: Мистика не должна быть контролируемой

Группу THE HYPNOTUNEZ, взорвавшую украинский эфир в программе Х-Фактор, можно без преувеличений назвать открытием минувшего года

Усы, очки, контрабас и безумный драйв фронтмена Геры Луидзе автоматом переносили зрителей в бесшабашные пабы Нью-Йорка или Чикаго, где жизнь кипит и бурлит нон-стоп… Остаться безучастным, не поддаться сумасшедшим ритмам этого джаз-бэнда не удавалось еще никому, будь ты даже «кролик, обкуренный морковкой».

– Гера, откройте секрет, откуда появился вот такой Гера Луидзе?

– Он однажды родился в Одессе. Я таки немножечко одессит. Но в первую очередь Гера Луидзе – это грузин, который родился в Одессе, а потом переехал в Винницу.

– Грузия славится своей музыкой, мужским многоголосием. Среди ваших родственников есть музыканты? Ваши родители были готовы к тому, что вы станете музыкантом?

– Нет, я не мечтал быть музыкантом, и не обсуждал это со своими родственниками. Но музыка пришла ко мне, зазвучала где-то внутри в довольно раннем возрасте, и мои близкие не могли это не заметить. Тем более моя бабушка преподаватель игры на фортепьяно, а мама поэтесса… И мне кажется, что это мне передалось.

– Вы регулярно меняете название жанра своей музыки, как сейчас вы называете свою музыку?

– Ну не регулярно, а всего пару раз. Сейчас мы играем джаз-панк и свингкор.

– А какого президента вы хотели убить?..

– Я хотел убить президента???.. А, это вы про песню «Убить президента», которую я написал в юности, в своей первой панк группе? Никакого конкретного президента я убить не хотел. Это просто было бунтарство. Один испанский музыкант, уже не помню, как его звали, сказал, что любая панк-группа должна написать несколько песен – одна о том, чтобы убить президента, вторая уже не помню о чем, а третья про любовь. Я тогда был под впечатлением от этой фразы, и посчитал нужным «убить президента». Но эта песня так никуда и не вышла.

– И как панки становятся джазменами?

– В 2007 году я увлекся украбилли. Захотелось играть сайкабилли – это как раз смесь рокабилли и панк-рока. Мы создали коллектив «BANDITOZ BAND». Я хотел найти человека, который будет играть на контрабасе музыку сайкабилли, но не нашел. Потом я решил, что будет проще купить контрабас, а потом найти для него музыканта. Но в итоге музыканта я так и не нашел, и сам начал играть на контрабасе… Хотя изначально я играл на гитаре.

– Т.е. можно сказать, что вам повезло, потому что тогда не нашли контрабасиста…

– Я недавно был на выставке современного искусства, там была инсталляция, на которой было написано – «Ми ті, на кого ми чекали». Я считаю, это гениально. В итоге, я оказался тем, кого я искал.

– Вы как-то говорили, что хотите покорить всю Украину, и, в общем-то, у вас это получилось. Но, когда вы пришли на Х-Фактор, вы не особо на это рассчитывали… ?

– Когда мы шли на Х-Фактор мы вообще были не в самом лучшем состоянии духа. И не в самом лучшем физическом состоянии. Наш менеджер Иван мне говорил: – Вот вы сейчас выйдете, отыграйте главное нормально. А когда вас начнут говнить, просто скажи «Спасибо» и уходи.

Мы совершенно не ожидали, что пройдем кастинг… Да еще и с золотой кнопкой. Мы вообще не понимали, что происходит, когда начался этот золотой дождь. Мы думали – так у всех.

– Вы были единственными участниками, которые работали без тренера, вам не было сложно?

– Нормально…Мы же привыкли работать сами, продюсеров у нас нет. Для меня тренер – это связующее звено с саунд-продюсером и администрацией. Этого у нас не было, поэтому иногда возникали сложности. Там очень большая суматоха, очень много у всех работы, и иногда про нас просто забывали, и в итоге мы чего-то могли не знать. Каждый раз, когда мы проходили дальше, мы удивлялись. И так до самого последнего эфира.

– Что изменилось у вас после проекта? Вы уже чувствуете себя звездой?

– Нет, ни в коем случае. На протяжении трех лет, которые мы играем, вполне можно было почувствовать себя звездой андеграундной сцены, но со мной этого не происходило. Я не буду лукавить, за все это время я встречал людей, которые говорили, что я лучший фронтмен, которого они видели…. Та же Юля мне об этом говорила (Юлия Санина – фронтвумен The Hardkiss). Есть люди, которые считают, что мы лучшая группа Украины. А есть люди, которые считают, что мы вообще не группа, а балаган и отстой. И это нормально.

– Но уверенности прибавилось?

– Да, мы теперь более уверенно себя чувствуем на сцене. Даже после того, как нам пришлось делать номер в костюмах кроликов…

– Очень симпатичные, кстати, кролики получились…

– Кролики, конечно, симпатичные, но это не мы…

– Я бы сказала, что вы объединили образы кролика и гусеницы из «Алисы в Стране Чудес», только вместо кальяна курили морковку. А вы, кстати, сказки любите?

– Да, конечно.

– Какие?

– Грузинские люблю сказки. Я уже не помню их названия. В детстве была книжка на грузинском языке, помню, мне мама читала, и мне очень нравилось.

– О чем была сказка?

– О грузинской пламенной любви. Кто-то кого-то любит, и спасает ради этого.

– А Гарри Поттера вы читали?

– Конечно, читал!

– Многие считают, что взрослым не пристало читать детские книги…

– Да вы что! Кто эти люди? Где они? Самое главное в этой книге то, что ее читают как дети, так и взрослые, и одинаково переживают все, что там происходит.

– В таком случае, вы маг или магл?

– Конечно маг, это же очевидно.

– А с какого факультета, Слизерин или Гриффиндор?

– Распределяющая шляпа сказала бы, что Слизерин.

– А за что вы детей не любите?..

– В смысле?..

– Ваш любимый исторический персонаж алхимик Жиль Де Рэ прославился тем, что устраивал детские жертвоприношения…И, если верить великой инквизиции, он убил и принес в жертву около восьмисот детей…

– А-а-а-а… Вы об этом? Ну, очень впечатлил меня этот персонаж.

– Почему именно он??? Жиль Де Рэ был сподвижником Жанны Д’Арк. Почему не сама Жанна Д’Арк?

– Жанна Д’Арк – слишком банально и эпично. А Жиль де Рэ – просто сумасшедший персонаж… Ведь в нем намешано столько всего… К тому же он занимался оккультизмом, а я люблю мистику, поэтому он мне очень импонирует. Убивал ли он детишек? Скорее нет… Просто, кому-то перешел дорогу. Мы же понимаем, что половина всего, что о нем говорят это неправда, но, тем не менее, красиво.

– Вы верите в алхимиков? Верите в то, что философский камень и эликсир молодости все-таки существуют?

– Сложно сказать верю или нет, скорее надеюсь…

– Не пытались приобщиться к тайным знаниям с помощью каких-нибудь магических книг?

– Неее, такое я в интервью рассказывать не буду…

– У вас даже есть кот, вот только не черный, а серый…

– Да, его зовут Майлс, в честь моего любимого трубача Майлса Дэвиса.

– А черного кота не хотите завести, чтобы уже полностью соответствовать образу мистика?

– Всегда хотел черного кота! А Майлса мне подарили на день рождения, три года тому назад, и, хоть он и не черный, но я его полюбил.

– Ваш кот тоже мистический, как и вы?

– У меня кот вырос в такой атмосфере, что он немного с прибабахом… Он часто смотрит в одну точку. Я его зову, он вроде смотрит в мою сторону, а на самом деле смотрит сквозь меня. Я уже отошел в сторону, а он так и смотрит в одну точку…

– Вы мистик по жизни или это к вам уже пришло вместе с THE HYPNOTUNEZ?

– Мистиком я был всегда. Я довольно рано начал увлекаться мистической литературой. У меня появилась тяга к мистике еще до того, как я стал музыкантом.

– Вас привлекает черная магия?

– Пусть будет черная…

– Она вам помогает?

– Как видите, да.

– Так все дело в магии, а не в таланте?

– Какие таланты? Мы вообще ничего не умеем делать. Из нас на музыкальных инструментах умеет играть только один участник, и то это менеджер, поэтому на сцене его никто не видит. (смеется)

– А вы вообще суеверны?

– Нет.

– Разве музыканты не суеверны? А как же всякие особые ритуалы перед выходом на сцену?

– А мистика не должна быть контролируемой.

– Летом вышел ваш дебютный альбом «Shout. Dark&Mysterious», после презентации альбома, вы планировали концерты в Европе.

– После того, как мы выпустили альбом, у нас был украинский тур, а потом мы съездили в Польшу.

– А в Россию?

– В России мы были всего один раз давным-давно, в Калининграде. Сейчас нам поступает очень много предложений, но у нас есть определенная позиция, из-за которой мы пока в Россию не поедем…

– А как вам Польша?

– В Польше побывали уже дважды. В июле участвовали в фестивале «Inne Brzmienia» в Люблине, переводится с польского языка, как «иная музыка». Шикарный фестиваль! Этот фестиваль был сделан на деньги самого города, на государственные деньги. Там была собрана разная музыка, были очень сильные исполнители. Звучала действительно интересная, хорошая музыка. Очень не хватает таких фестивалей в Украине. У нас есть хорошие фестивали, но в основном это фестивали, на которых выступают одни и те же украинские группы, которые уже всем надоели. Но люди все равно приходят… Может быть, пива попить. А в Варшаве мы играли на кинофестивале. Это был фестиваль украинского кино в Польше. Тоже замечательный фестиваль, они огромные молодцы. Организаторы старались показать что-то новое и интересное в украинском кино.

– Вы поете на английском языке, но я слышала, что у вас есть песня и на украинском языке.

– Да, у нас уже две песни на украинском языке. Мне очень импонирует украинский язык в музыке. В рокабилли, свинг, рок-н-ролл украинский язык классно звучит. Ведь не зря говорят, что украинский язык очень мелодичный. Русский как-то под эту музыку не ложится. Поэтому, я думаю, что мы для каждого нового альбома будем писать одну-две песни на украинском языке.

– Прошел Х-Фактор, начался 2017 год, что вы планируете делать в музыке дальше?

– Мы сделаем украинский тур, а потом мы сделаем европейский тур. И еще выпустим сингл, может быть даже пару синглов. А после всего этого начнем работать над вторым альбомом.

– И какие страны планируете покорять на этот раз?

– Пока точно не знаем, но хотелось бы охватить максимальное количество европейских стран.

– Вы планируете играть сугубо для украинских диаспор?

– Конечно же, нет. Мы хотим сделать нормальный европейский тур. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока в Европе нас мало кто знает. Так что будем играть везде, где будет возможность играть.

– Вы, как-то рассказывая про первые концерты THE HYPNOTUNEZ, вспоминали, что часто придумывали новые песни прямо по ходу концерта.

– Да, это было в самом начале. Свои первые концерты мы давали просто на улице. Мы тогда вообще никак играть не умели. Мы и сейчас не умеем играть так, как хотим, а тогда вообще не умели. Потом у нас появился менеджер, который с нами и сейчас. Первое, что он решил это то, что мы должны давать максимальное количество концертов, играть везде, где есть хоть какая-то возможность. Он начал нам делать концерты, когда у нас еще не было программы, которую мы должны были отыграть. Поэтому приходилось выкручиваться, импровизировать, и на ходу придумывать песни.

– А случались ли какие-нибудь непредсказуемые ситуации во время ваших выступлений?

– Случались. Мы как-то во Львове остались жить на неделю. Это был прекрасный опыт. Мы играли на улице. У нас не было жилья, и мы каждый день искали, где нам переночевать, зарабатывая деньги на ночлег уличными концертами. В итоге деньги у нас закончились, жилья не осталось, и мы ночевали на львовской «стометровке». А осенью по ночам уже достаточно прохладно.

– Зато теперь вы уже выступаете в престижных залах. Вот в декабре у вас был концерт в Винницкой филармонии….

– Да, у нас был концерт в Винницкой филармонии и я безумно этому рад. Я очень переживал из-за этого концерта. Учитывая нашу занятость на Х-Факторе, у нас было очень мало времени к нему подготовиться. Как я уже говорил, мы очень ценим украинского слушателя, но винницкий слушатель – это для нас самое родное. Я переехал в Винницу где-то в пять лет, провел там все свое детство, и сейчас я тоже живу в Виннице. Перед тем, как мы давали концерт в филармонии, я не знал, как он пройдет, кто придет, как люди будут реагировать. Но, тем не менее, у нас был аншлаг, за что мы безумно благодарны всем, кто захотел к нам прийти. И мы вроде дали более-менее неплохой концерт. Во всяком случае, я получил от этого массу удовольствия.

– Большинство украинцев знает про Винницу, что этот город связан с нашими президентом и премьер-министром… а еще там есть очень красивый фонтан…

– Я не устану повторять, что фонтан, конечно, очень красивый, но это попса для приезжих. Если вы хотите увидеть настоящую Винницу, то пойдите, например, в краеведческий музей, там увидите скелет мамонта.. А еще у нас есть величайший забальзамированный доктор Пирогов, который вот уже 135 лет лежит у себя в склепе, и принимает гостей.

– И вы ходили к нему в гости?

– Конечно. Захожу к нему в гости регулярно, поболтать. С ним можно пообщаться по душам. Это он, кстати, подбросил идею написать «Вуду-свинг»…

– А что для вас Новый Год?

– Это особый день. В этот день как будто у всех день рождения.

– Вы верите в волшебство новогодней ночи?

– Да, в Деда Мороза, святого Николая и Санта Клауса тоже верю.

– У вас случалось что-нибудь волшебное на Новый год?

– Так получается, что последнее время я встречаю Новый год далеко от дома. А самое сказочное на Новый Год – это видеть лица близких людей. Все друг друга любят, дарят маленькие символичные подарки. Для меня это самое большое волшебство, когда люди открыто любят друг друга.

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