Фотообои для дома и офиса

Фотообои появились некоторое время назад, однако при первом своём появлении на рынке особой популярности они не имели. Теперь производители учли свои ошибки, а дизайнеры начали активно использовать этот материал в своих работах и он обрёл буквально второе дыхание.

3д обои в интерьере

Абсолютно новым словом в дизайне интерьера являются обои с эффектом объёма. Они выгодно смотрятся как в домашнем интерьере https://www.art-oboi.com.ua/wallpaper-kitchen , так и в офисе. 3д фотообои обладают массой привлекательных качеств. Одно из них: необычный эффект, который не оставят без внимания все, кто увидят такое настенное покрытие. Если вы желаете сделать интерьер максимально запоминающимся и оригинальным, обои с 3д-эффектом – то, что вам необходимо.

Также, если наклеить фотообои на стену с уходящей вдаль объёмной перспективой, это позволит визуально расширить даже маленькое и узкое помещение. Загадочный и таинственный лес украсит спальню, уходящая вдаль лестница станет своеобразным продолжением коридора. В офисном помещении можно разместить объёмное изображение неба – это позволит разбавить строгий интерьер и станет местом расслабления сотрудников. Поэтому рекомендуется помещать такие обои в комнате для отдыха.

Залиште свою думку!