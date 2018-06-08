Фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна раздал пенсионерам 500 продуктовых наборов

Более десяти лет Благотворительный фонд Владимира Мунтяна «Возрождение» ежемесячно оказывает помощь в виде продуктовых наборов пенсионерам в разных городах Украины.

26 мая в Киеве, в Духовном центре «Возрождение» сотрудники фонда роздали 500 продуктовых наборов малообеспеченным пенсионерам. В каждый набор входит все необходимое для приготовления разнообразных полноценных блюд, а также чай и сладости.

Кроме того, фонд «Возрождение» систематически оказывает пенсионерам материальную поддержку в виде дорогостоящего лечения, закупки медикаментов и оплаты необходимых операций. Также благотворительный фонд Владимира Мунтяна предоставляет гуманитарную помощь множеству пансионатов и домом престарелых. Особое внимание уделяется малообеспеченным людям преклонного возраста.

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