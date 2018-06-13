Фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна оплатил операцию по восстановлению зрения

В Криворожской школе-интернат проживает семилетний Денис Пилипенко, у которого врождённый дефект зрения – соннитальная катаракта обоих глаз. Это заболевание не поддается лечению, а только оперативному хирургическому вмешательству. Денис нуждается в замене обоих хрусталиков. Врачи гарантируют, что после операции зрение восстановится на 80-90%.

Стоимость операции составляет 42000 гривен, но так как родители Дениса лишены родительских прав, а других родственников у мальчика нет, то ребенок просто обречен. И в бюджете школы-интернат таких сумм нет.

Благотворительный Фонд «Возрождение» взял на себя все расходы. Основатели фонда Владимир и Виктория Мунтян приняли решение выделить необходимую сумму на медицинское обследование, операцию, и послеоперационную реабилитацию.

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