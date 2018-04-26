Фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна поздравил Красный Крест со 100-летием

24 апреля в колонном зале Киевской городской государственной администрации прошло праздничное событие, посвященное столетнему юбилею общества Красного Креста Украины.

Благотворительный фонд Владимира Мунтяна «Возрождение» сотрудничает с этой организацией больше года. Сотрудничество заключается в максимальной помощи населению Украины в тяжелых ситуациях. Красный Крест своевременно обращается за помощью, чтобы максимально быстро помочь нуждающимся людям. Благотворительный фонд Владимира Мунтяна «Возрождение» сотрудничает с этой организацией больше года. Сотрудничество заключается в максимальной помощи населению Украины в тяжелых ситуациях. Красный Крест своевременно обращается за помощью, чтобы максимально быстро помочь нуждающимся людям.

Общество Красного Креста известно своими добрыми делами и имеет филиалы по всему миру. Поздравить организацию с юбилеем приехали депутаты городской рады, гости из других благотворительных организаций, звезды украинской эстрады и различные творческие коллективы.

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