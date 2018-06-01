Фонд Владимира Мунтяна стал почетным гостем на мероприятии, посвященном дню защиты детей в Днепровском доме-интернате для детей с ДЦП

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Представители благотворительного фонда «Возрождение» приехали с поздравлениями в Днепровский дом-интернат для детей с ДЦП.

Накануне мероприятия сотрудники фонда оказали помощь данному учреждению в виде закупки продуктов на сумму 72 тысячи гривен.

Несмотря на тяжелые диагнозы опорно-двигательного аппарата, воспитанники Днепровского дома-интерната подготовили яркие танцевальные и вокальные номера для своих воспитателей и гостей. Во время праздничной программы Виктория Евгеньевна Бабанская, директор дома-интерната, вручила благодарность БФ «Возрождение» за весомый вклад в решение вопроса социальной защиты детей с инвалидностью. А именно за ежемесячную материальную помощь в виде качественных продуктов питания, медикаментов, средств реабилитации и гигиены. Помимо этого, фондом оплачиваются дорогостоящие операции, оздоровление детей с выездом на море и многое другое.

Залиште свою думку!