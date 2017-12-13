Фонд Владимира Мунтяна передал сертификат на оборудование для уникальных программ детского Центра инвалидов

Благотворительный фонд «Возрождение» передал сертификат на покупку комплексного оборудования для уникальных программ Киевского центра реабилитации детей-инвалидов.

Благодаря этому, в центре уже в феврале 2018 года планируют открыть так называемую сенсорную комнату, необходимую для реабилитации маленьких пациентов с самыми различными проблемами – как двигательными, так и психологическими. Об этом рассказала директор Центра Алена Терещенко.

«Сенсорная комната нам очень нужна для социальной и физиологической интеграции деток с различными двигательными и поведенческими расстройствами: эти занятия помогут воспитанникам научиться удерживать и понимать свое тело, различать гладкую, шершавую, мягкую и твердую поверхности, позволят развивать вестибулярный аппарат и многое другое», – отметила директор Центра.

Среди нового оборудования, закупленного специально для сенсорной комнаты, различные балансиры, специализированные качели и «обнимающие» гамаки для деток, начиная с самого раннего возраста. Есть даже обнимающе-стискивающая машина, проползая через плотные валики которой, ребенок ощущает расслабление, успокоение, учится лучше чувствовать собственное тело, координировать движения.

Как известно, основатель благотворительного фонда Владимир Мунтян уже много лет поддерживает различные медицинские и социальные учреждения в Украине, в частности, фонд «Возрождение» более 15 лет участвует во многих социальных и реабилитационных программах для инвалидов, детей-сирот и малообеспеченных категорий граждан.

Справка: Киевский Центр реабилитации детей с инвалидностью был открыт год назад. Это комплексное инновационное заведение, в уникальных программах которого нуждаются ежегодно более 8 тысяч детей.

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