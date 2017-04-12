Фільм Володимира Лерта «Мир Вашому дому!» викликав емоційний вибух у експертної комісії Держкіно

Державне агентство України з питань кіно прийняло художній фільм Володимира Лерта «Мир вашому дому!»

«Вітаю всіх, хто працював над стрічкою, вона викликала справжній емоційний відгук у експертної комісії», – написав голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Фільм наповнений гумором і неймовірною позитивною енергією. Кінокартина достеменно передає побут, архітектуру і звичаї того часу. Художником картини виступив Віталій Ясько.

Дія картини відбувається на початку XX століття. Тев’є – молочар живе в маленькому селі. Він бідний і вірить, що у його дочок є один шанс уникнути бідності – вдале заміжжя. Тев’є приймає вигідну пропозицію від свата, але у його прекрасних дочок є інший план.

У картині знявся чудовий акторський ансамбль: Євген Князєв, Володимир Долинський, Софія Письман, Антон Шагін, Віктор Андрієнко, Володимир Ямненко.

Музику до фільму, виконану симфонічним оркестром Національної радіокомпанії, написав композитор Юрій Гром. Сценарій заснований на знаменитій п’єсі Григорія Горіна «Поминальна молитва» за мотивами оповідань Шолом-Алейхема. П’єса Горіна мала шалений успіх на театральних підмостках всього світу. Володимир Лерт писав сценарій спільно зі своїм другом і вчителем, актором, педагогом (і вже сценаристом) Олександром Кузнєцовим, відомим глядачеві за фільмами «Джек Восьмьоркін – Американець,« Приморський Бульвар » та ін.

Картина створювалася протягом семи років і в момент, коли не було надії чекати допомоги, продюсери Юрій Карновський і Марія Каель взялися допомогти Володимиру Лерту завершити фільм. Це перша за всю історію екранізація Шолом-Алейхема на землі, де колись жив прообраз головного героя – Тев’є. У селі Забір’я Київської області і досі стоїть його хата, а жителі села пишаються своїм знаменитим земляком.

Олександр Шпилюк, член експертної комісії Держкіно України:

«Кіно чудове! У фільмі справжні емоції. Сподіваюся, ці емоції оцінить широка публіка, а не тільки кінокритики».

Людмила Горделадзе, член експертної комісії Держкіно України:

«Багато хто бачив знаменитий спектакль з Богданом Ступкою в ролі Тев’є, але це прочитання п’єси не поступається! Як директор кінотеатру можу сказати, що «Жовтень» із задоволенням візьме цей фільм в свою програму».

Прем’єра картини «Мир вашому дому» запланована на осінь 2017 року.

Трейлер:

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