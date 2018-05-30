Farn — посуда украинского производства с мировым именем

Ищете фарфоровую посуду украинского производства, сделанную по мировым стандартам качества?

Как сообщает источник, посуда Farn “выпускается в Украине на современном автоматическом оборудовании немецкого и итальянского производства”. Отсюда столь высокие объемы продукции — более миллиона единиц продукции из твердого фарфора ежемесячно. Кроме того, завод-изготовитель ориентирован на профессиональную сферу HoReCa, прекрасно понимает настроение и потребности рынка. Умеренные цены позволяют закупать красивый фарфор и домой, чему обрадуются домовладельцы-эстеты, которые требовательно подходят к выбору посуды и аксессуаров.

Что может предложить Украина для внутреннего и внешнего рынка фарфоровой продукции? Крупное предприятие ООО Фарн выпускает полный ассортимент посуды классического европейского дизайна и качества:

предметы сервировки;

блюда, тарелки и миски;

чашки;

салатники;

салфетницы, пепельницы;

формы для выпечки;

чайные и кофейные наборы.

Особенности мануфактуры Фарн

У торгового дома Farn посуда имеет ряд отличительных характеристик: прочность, термостойкость, защиту от сколов и царапин, использование экологически безопасного сырья в производственном процессе. Посуда ТМ Farn обжигается при температуре 1400 ⁰С, утолщенные стенки и глазурное покрытие позволяют интенсивно использовать изделия в суровых профессиональных условиях. Посуда термоустойчива, поэтому фарфор выдерживает до 300⁰С, допустимо до 15 тысяч циклов в год помещать его в микроволновое, пароконвекционное, жарочное и посудомоечное оборудование. Farn делает ставку на специалистов индустрии, ориентируется на сложные условия эксплуатации.

Для потенциальных заказчиков предприятие предлагает несколько значимых преимуществ. Это строгий контроль качества на всех этапах производства, соответствие госстандартам, сопровождение каждой партии необходимой документацией и сертификатами. Дизайнеры компании создают узнаваемый почерк бренда, при этом покупатель может выбрать классическую белую посуду как в традиционном европейском дизайне, так и цветной фарфор из современных коллекций. Ассортимент впечатлит самых требовательных клиентов, в каталоге есть возможность подобрать нужную форму, объем, диаметр, расцветку и предназначение посудных аксессуаров.

Рекомендации для рестораторов

Владельцы кафе, ресторанов и кофеен стремятся найти баланс между визуальной привлекательностью, долговечностью и адекватной стоимостью посуды. Мануфактура Фарн проводит исследования рынка и всегда отвечает потребностям бизнеса. Поэтому отдельные линейки продукции разрабатываются в едином стиле, на современном технологическом оборудовании с использованием инновационных производственных процессов.

Украинскую фарфоровую продукцию выбирают профессионалы и просто требовательные домовладельцы, поэтому можно смело сказать, что миссия компании выполняется: на кухнях и в залах появляется безопасная, экологически чистая фарфоровая посуда, привлекательная внешне и прочная внутри.

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