Європейські ЗМІ визнали Україну лідером Тижня Дизайну в Парижі

Роботи українскьих предметних дізайнерів, представлених на Paris Design Week (2017, 8-13 вересня), потрапили в огляди найвпливовішіх європейських медіа.

Одін з них – стілець Buffalo від дизайн–бюро Svoya Studio був відмічений в огляді CNN, як один з 10 найцікавіших об’єктів паризького Тижню Дизайну, а у головній статті французького Le Figaro, присвяченій цій події, серед 8 предметів опинився диван Tao українського дізайнера Павла Вєтрова для MODI, раніше вже відмічений престижною світовою дізайн–премією Red Dot.

За словами одного з організаторів проекту Оксани Шевченко, це свідчить лише про одне: український предметний дизайн надшвидкими темпами проходить еволюцію, наздоганяючи європейських колег, та рухається в абсолютно актуальному контексті: «Те, що відбувається та той успіх, який наші «предметники» мають зараз на цій події – закономірно.

Навіть французьки «професійні» сноби, яких важко чимось вразити у цій сфері, визнають, що українське креативне мислення справді має в собі потенціал та здатне випромінювати оригінальні ідеї.

І саме участь у таких подіях, як Paris Design Week 2017, на яких наші дизайнери почали з’являтися буквально кілька років тому, є величезним поштовхом для розвитку. І, звісно, нагодою мобілізуватися та якомога швідше вписатися у світовий професійний контекст».

Показово також те, що, на відміну від, як правило, розрізнених дизайнерів з пострадянського простору, які представляють або себе, або свою студію, український дизайн грає «командно» і вже традиційно показує практично національний стенд.

Отже, крім головного павільйону, експонентами якого є десятки молодих дизайнерів з усього світу, виставка 12 українських предметників демонструється також в Українському культурному центрі в Парижі. Концепція і учасники ті ж – експозиція більш «артистична»: адже дизайн давно зайшов на територію сучасного мистецтва.

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