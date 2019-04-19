Европа – земля дворцовых интриг и легендарных достопримечательностей

Европа, пожалуй, заслуженно считается самой исторически богатой и интересной частью света на планете, ведь именно здесь, на просторах европейских стран, зародилась развитая цивилизация. Европа хранит в себе множество секретов и удивительных тайн, и каждая страна доверительно раскрывает их перед путешественниками.

В нашем материале мы предлагаем вам познакомиться с самыми легендарными замками Европы, которые входят в список must see каждого туриста.

Легендарные замки Европы

Автобусные туры по Европе – это потрясающая возможность увидеть как можно больше стран и познакомиться с их достопримечательностями. Такими, как, например, старинные замки. Европа окутана атмосферой особого очарования Средневековья, ее архитектурные памятки помнят удивительные исторические события: кровопролитные войны, интриги и заговоры, осады и романтические авантюры. Именно этим они так привлекательны для туристов, которые определили самые красивые и невероятные замки Европы.

Нойшванштайн, Германия. Самый популярный немецкий замок стал прототипом дворца Спящей Красавицы и носит романтическое название – «Новый лебединый утес». Его удивительный экстерьер поражает воображение и привлекает своей невероятной красотой – расположенный на холме, Нойшванштайн виден за много миль и служит настоящим украшением баварских полей.

Виндзор, Великобритания. Данный замок является излюбленным местом королевы Елизаветы – и вполне резонно: состоящий из множества комнат и коридоров, он впечатляет картинами известных художников и внутренним убранством. История Виндзорского замка насчитывает более тысячи лет.

Глубока в Чехии был построен по прототипу английского Виндзора, и, по мнению многих туристов, превзошел оригинал. Этот замок, благодаря легкому стилю архитектуры – псевдоготике – кажется практически воздушным.

Бран, Румыния. Данный дворец был построен тевтонцами и несколько столетий принадлежал ордену, однако обрел свою популярность благодаря тому, что именно здесь некогда обосновался знаменитый Влад Цепеш – и замок хранит в себе поистине вампирскую романтику.

Каждая страна Европы имеет свой замок – выполненный в изысканном архитектурном стиле или же обнесенный массивными крепостными стенами. Перед любознательными путешественниками готовы раскрыть свои тайны восхитительный Версаль, удивительный Лувр, таинственный Хэмптон-Корт, живописный Килкенни и красочный Эгесков. Отправляйтесь в туры вместе с Tours&Tickets, чтобы насладиться легендами и старинными преданиями древних дворцов.

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