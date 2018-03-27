Эстетическая медицина выходит из подполья: в Минздраве признали существование пластических хирургов

После многолетних усилий специалистов, профессия «пластический хирург», наконец получит в Украине официальный статус

Вопреки международному признанию украинской пластической хирургии, динамичному развитию этой сферы и постоянно возрастающему количеству оказания услуг реконструктивной и эстетической хирургии, до последнего момента легализизация пластической хирургии игнорировалось.

Множество попыток и инициатив ведущих украинских врачей перейти в правовое поле, разбивались о непреодолимые бюрократические стены. И только несколько дней назад, на специальном «круглом столе» в составе представителей «Украинского общества эстетических пластических хирургов» (USAPS), Заместителя Председателя комитета Верховной Рады по охране здоровья Ирины Сысоенко, замминистра охраны здоровья Александра Линчевского и юристов удалось достичь этого принципиального решения и поддержки профильного комитета Верховной Рады в урегулировании соответствующих документов.

Ирина Сысоенко:

– Не нужно пояснять, насколько важно создать законодательно-нормативные условия для формирования и развития как пластической хирургии, так и реконструктивной и эстетической хирургии, которая активно эволюционирует сегодня. Колоссальный потенциал наших врачей необходимо направить в четкое законодательно русло. Это касается как правовой защиты пациентов и их безопасности, так и возможности наших врачей получать качественное образование в Украине. Необходимо привлекать международных специалистов для повышения квалификации, вести статистические исследования, выработать четкие профессиональные критерии хирургов и принципы их ответственности и многое другое. Пластическая хирургия — это не всегда роскошь: во время серьезных военных действий люди получают много травм, при которых необходимы именно пластические реконструктивные операции. Также мы понимаем, что Украина является очень привлекательной страной для медицинского туризма именно в пластической хирургии, и это стратегически очень важное и потенциально перспективное направление. И тут очень важно сформировать репутационный капитал.

Одним из нициаторов процесса «легализации» профессии является хирург Павел Денищук, пластический хирург, член совета директоров USAPS, кандидат мед. наук, Национальный секретарь в Украине международной ассоциации пластических хирургов ISAPS:

– Сейчас мы активно сотрудничаем с иностранными институциями, чтобы перенять как можно скорее эффективный опыт западных коллег, благодаря тесному контакту с международными организациями. ISAPS оказывает значительную поддержку нашим специалистам, у нас есть возможность получить доступ к самым эффективным наработкам, как в правовом поле урегулирования этой сферы, так и в профессиональным требованиям и нормам пластической хирургии. А также ISAPS поддерживает проведение в Украине международных конференций с участием ведущих мировых экспертов, которые делятся опытом с украинскими коллегами., как например международный конгресс ICAMPS, который прошел в Киеве недавно. Примечательно, что если раньше наши специалисты ездили за границу на подобные мероприятия, на последний конгресс, чтобы послушать международных экспертов, съехались врачи из 14 стран мира! И при этом профессии в Украине официально не существовало.

Василий Храпач, президент USAPS, д.м.н., профессор:

– В развитии этой сферы в мире огромное значение имеют профессиональные организации. К сожалению, в Украине множество практикующих хирургов обходится без членства в профессиональных организациях, что нонсенс для мировой практики: ведь именно профорганизации регулируют все вопросы, начиная от образования и юридической защиты, заканчивая сертификацией, лицензированием и так далее. И именно эти организации должны тесно взаимодействовать с законодательными органами. На рабочем заседании мы проанализировали документы, поданные ранее на утверждение в МОЗ, и акцентировали на неактуальности ряда принципиальных положений, например, касающихся квалификационных требований к специальности, неэффективность принципов образования и так далее. Поэтому для оперативного согласования этих документов мы создали рабочую группу из юристов, которые работают именно в сфере пластической хирургии и ведущих специалистов. И в ближайшее время этот важнейший документ будет окончательно согласован.

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