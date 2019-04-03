Есть что вспомнить: украинцы оценивают президентство Порошенко как время обмана и вранья

Немногочисленные сторонники нынешнего главы государства пытаются агрессивно толкать в массы мысль о незаменимости своего кумира.

Сторонники лидера президентской гонки Владимира Зеленского от аргументации порохоботского сообщества часто гомерически хохочут, припоминая оппонентам тот ворох обещаний, которые Порошенко давал, но не выполнил.

Самый яркие эмоции в этих обсуждениях возникают при упоминании тем, ставших для Порошенко чем-то вроде проклятия: борьба с коррупцией, пресловутый «слепой траст», куда якобы отправился «Рошен», пятый «самый честный» канал…

Петр Порошенко пришел к финалу президентства с обидно-насмешливым прозвищем «Обещалкин», которое подтверждается многочисленными видео-сюжетами, в которых президент либо пафосно обещает, либо скромно оправдывается…

Жалкое зрелище – так, например, люди комментируют это видео:

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