Есть что вспомнить: украинцы оценивают президентство Порошенко как время обмана и вранья
Немногочисленные сторонники нынешнего главы государства пытаются агрессивно толкать в массы мысль о незаменимости своего кумира.
Сторонники лидера президентской гонки Владимира Зеленского от аргументации порохоботского сообщества часто гомерически хохочут, припоминая оппонентам тот ворох обещаний, которые Порошенко давал, но не выполнил.
Самый яркие эмоции в этих обсуждениях возникают при упоминании тем, ставших для Порошенко чем-то вроде проклятия: борьба с коррупцией, пресловутый «слепой траст», куда якобы отправился «Рошен», пятый «самый честный» канал…
Петр Порошенко пришел к финалу президентства с обидно-насмешливым прозвищем «Обещалкин», которое подтверждается многочисленными видео-сюжетами, в которых президент либо пафосно обещает, либо скромно оправдывается…
Жалкое зрелище – так, например, люди комментируют это видео: