«Електрум Пеймент Систем» заявляє про брудну кампанію з дезінформації та замовне кримінальне переслідування

Керівництво платіжної системи «Електрум» попереджає представників ділових ЗМІ та бізнес-спільноти щодо поширення в онлайні відвертої дезінформації про діяльність компанії.

«Ми закликаємо ЗМІ не поширювати відверті фейки про нібито співпрацю компанії Електрум Пеймент Систем (далі: ЕПС) з електронними казино та букмекерськими конторами», – йдеться в офіційному прес-релізі вендора з посиланням на голову правління компанії В’ячеслава Пожарського.

«Офіційно заявляємо, що компанія ніколи не мала і не має жодних комерційних стосунків із букмекерськими конторами 1xbet, Leon і «Фаворит» та електронними казино. Порушена проти ЕПС слідчими Державного бюро розслідувань справа може бути сфабрикованою. Юристи компанії вже оскаржили це рішення в суді та спрямували касаційні скарги до відповідних інстанцій. На жаль, ще до оприлюднення правового вердикту справа використовується задля перешкоджання діяльності ЕПС в інтересах третіх осіб, зокрема конкурентів на ринку електронних платіжних систем», – заявив Пожарський.

Нагадуємо, що ЕПС була створена в 2016 році, а повний запуск всіх фінансових механізмів відбувся лише в 2017 році. Відповідно, ЕПС фізично не може бути причетною до незаконного переказу грошей впродовж 2011-2016 років, як це зазначається в доступній в онлайні дезінформації. Водночас звертаємо увагу, що судові санкції на ЕПС були накладені за вельми суперечливих обставин – у суді м. Чернігів, де не знаходяться ані юридичні адреси осіб, що фігурують у справі, а ні місце скоєння уявного правопорушення. Навіть представників компанії на судове слухання не було запрошено. Ще більше питань виникає щодо передача справи у підслідність ДБР – всупереч спектру компетенцій цього правоохоронного органу.

Довідка: Компанія Електрум Пеймент Систем (ELECTRUM PAYMENT SYSTEM LTD) має Ліцензію Національного банку України №43 на переказ коштів без відкриття рахунків, свідоцтво платіжної системи «Електрум», також є оператором електронних грошей ELECTRUM, емісію яких здійснює «Укргазбанк». Компанія щодня здійснює понад 50 тис електронних транзакцій, надає електронні платіжні послуги 1265 клієнтам, з-поміж яких як телеком-бренди, так і підприємці та комунальні служби. Має на території України (за винятком зон, де приписом НБУ заборонена діяльність фінансових структур) 783 каси прийому готівкових платежів.

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