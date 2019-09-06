Експертне середовище обурюється можливим призначенням Лавренюка на пост заступника міністра Інфраструктури Владислава Криклія

Політичний експерт Богдан Бондаренко виразив обурення тим, що з одного боку, нова владна команда намагається притягнути до відповідальності представників колишньої влади, наприклад Валерію Гонтарєву, і в той самий час, може перепризначити на пост заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, який був на цій посаді при міністерстві Володимира Омеляна з 2016 року.

Про це він сказав під час одного із телевізійних ефірів на телеканалі «Наш».

«Хоча стосовно Гонтарєвої були зауваження, так само надходять листи на ім’я Президента з зауваженнями до того ж таки Лавренюка», – сказав Бондаренко.

Крім цього, Голова Громадської організації «Інфраструктурна рада» Володимир Шульмейстер закликав нового міністра Інфраструктури Владислава Криклія не переобирати Юрія Лавренюка на пост заступника міністра.

За час роботи в міністерстві, він був причетний до корупційних скандалів. За словами Шульмейстера, без Лавренюка не проходило жодне рішення про кадрову, майновому, законодавчу та інших сферах. Кулуарна, бюрократична система ухвалення рішень була орієнтована на інтереси Лавренюка та політиків, які стояли за його спиною, а не на інтереси людей та української економіки.

Сам Шульмейстер працював на посаді заступника міністра у 2015 році.

«Мої життєві принципи не дозволяли мені знаходитись більше року всередині системи (в 2015 році), куди зараз зайшли ви. Але смію бути впевненим, що на відміну від 2015 року, зараз в Україні дійсно є шанс, оскільки в нового президента є воля (вірю в це) змінити ситуацію в країні, зупинити розкрадання в державних підприємствах і центральних органах виконавчої влади, забезпечити щорічно 10-12% ріст ВВП, залучити інвестиції. Ці задачі здаються амбітними, а насправді все просто – необхідно мати чітку мету, приймати рішення на користь України», – написав у зверненні Шульмейстер.

Він закликав нову команду, при підборі кадрів, керуватись не особистою відданістю, не нав’язаними кимось з невідомих мотивів, а виключно за ознаками порядності, професіоналізмом та менеджерськими якостями.

Крім цього, Володимир зазначив, що якщо ситуація в транспортній галузі не виправиться, це призведе до катастрофи на залізничній дорозі та повній зупинці «Укрзалізниці», подальшому руйнуванню мостів, шлюзів, непотрібної втрати ресурсів на неефективному ремонту доріг тощо.

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