Експерт Венеційської комісії: ПАРЕ має підстави для жорсткої критики України

Резолюція ПАРЕ, якою Україні вказали на невідповідність «мовної норми» закону про освіту європейським стандартам, жваво обговорюється експертним середовищем.

Як відомо, ПАРЕ наполягає на тому, аби українська сторона виконала усі можливі застереження з боку Венеційської комісії, яка буде оцінювати зміст статті 7 нового Закону України «Про освіту». Експерт Венеційської комісії Марина Ставнійчук вважає, що Україна порушила алгоритм дій щодо цього закону, який викликав міжнародний скандал.

«У цьому складному, тонкому питанні с точки зору забезпечення конституційних прав громадян України, використання і функціонування державної мови, забезпечення мовних прав для меншин, корінних народів, влада не звернулась до Венеційської комісії перед розглядом цього складного питання і ухваленням цього закону у парламенті» – зазначила Ставнійчук у своєму коментарі для каналу 112.

Щодо заяв українських політиків, які вважають мовну норму закону про освіту досконалою і упевнені в позитивному вердиктові Венеційської комісії, Ставнійчук каже, що передбачала реакцію яка зафіксована у Резолюції ПАРЕ. «Стаття 7 закону про освіту в парламенті ухвалювалась «з голосу», – підкреслює експерт. – Така складна, тонка матерія! Не було навіть письмового тексту. Якщо подивитися стенограму засідання парламенту і те, що озвучив спікер Ради при голосуванні, то навіть досвідченні мовознавці не зможуть прочитати змісту і зрозуміти суті того, що голосувалось. Треба не кривити душею і чітко розуміти ситуацію, яка склалась – своїми незграбними діями, ми, на жаль, дали підстави нас жорстко критикувати в ПАРЕ. Мені шкода, що представники уряду не дали належної оцінки можливостям і гарантіям в частині дотримання міжнародних договорів, які ратифіковані Україною в царині використання мов. Натомість зайняли з самого початку позицію «проти», замість того, щоб критично оцінити ситуацію і ще на стадії підписання закону президентом України використати механізм вотування із конструктивними президентськими пропозиціями до змісту статі сьомої закону про освіту. І таким чином узагалі зняти цю проблему».

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