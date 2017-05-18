Екс-заступник начальника Генштабу продовжує судитися з Міноборони

У п’ятницю, 19 травня, у Вінницькому окружному адміністративному суді відбудеться розглядання позову Володимира Хижого проти Міністерства оборони, міністра Степана Полторака та Генштабу ЗСУ.

Генерал-лейтенант Хижий звинувачує керівництво Міноборони у тиску на нього та спробі приховати справжніх винуватців у трагедії у Сватовому.

Нагадаємо, у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника начальника Генштабу, Володимир Хижий ініціював перевірку військових складів в Україні та попередив Міноборони про можливість скоєння диверсій на військових об’єктах. Однак після вибуху складів у Сватовому Хижий був звільнений особистим наказом міністра оборони Степана Полторака від 18 лютого 2016 року з формулюванням «за систематичне невиконання умов контракту».

За словами Хижого, міністр Полторак не був зацікавлений у викритті справжніх диверсантів, оскільки йому було вигідніше подати сватівську трагедію як спричинену халатністю військових, щоб імітувати перед Президентом буремну діяльність по очищенню армії.

У квітні минулого року звільнений генерал подав до Вінницького окружного адмінсуду позов щодо скасування наказу про звільнення та поновлення на посаді. Після відмови у задоволенні справ було передано до Вищого адміністративного суду України.

5 квітня 2017 року ВАСУ визнав правомірність аргументів Володимира Хижого, скасував рішення Вінницького окружного адмінсуду та Вінницького апеляційного адмінсуду і повернув справу до першої інстанції. Колишнього начальника Генштабу також підтримали члени організацій учасників АТО, які заявили, що вважають переслідування бойового генерала та саботування об’єктивного розслідування вибухів на військових складах зрадою з боку Міністерства оборони.

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