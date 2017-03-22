Еколог Сергій Мельдер самотужки бореться із загрозою ртутного отруєння столиці

Завод «Радикал» загрожує Києву своїми токсичними відходами

Протягом багатьох років залишається не вирішеним питання щодо очищення території Київського небезпечного підприємства-банкрута ВАТ “Радикал”, на якому без контролю з боку відповідних органів Київради зберігаються токсичні ртутні шлами в безпосередній близькості до станції метро “Лісова”, торгового центру “Даринок” та Лісового базару.

Бездіяльність столичної влади та відповідальних осіб цього підприємства можуть призвести до непоправних наслідків.

Небайдужі кияни самостійно намагаються впливати на ситуацію, проте не знаходять підтримки у органів місцевого самоврядування та держави.

На цей раз судді київського апеляційного господарського суду відмовили в захисті конституційного права на безпечне для життя і здоров’я довкілля представнику «Української Служби Порятунку», відомому екологу Сергію Мельдеру, який самотужки відновив 46 метрів паркану промислової зони ВАТ “Радикал”, що має відгорожувати Київ від цього об’єкту підвищеної небезпеки.

Через недбалість керівництва заводу “Радикал”, крізь ділянку, на якій огорожа була відсутня – ртуть останніх півтора року потрапляла на територію міста.

Конфлікт стався тому, що двоє поспіль арбітражних керуючих ВАТ «Радикал» , які мешкають у Кривому Розі, тривалий час не виконують своїх передбачених законодавством обов’язків щодо захисту киян і навколишнього середовища міста Києва від впливу ртутного забруднення.

Департамент благогустрою і збереження Київського міського природного середовища, який нині очолює випускник Донецького національного університету – також не виконує своїх функцій щодо контролю за станом справ на Київському небезпечному заводі Радикал.

Законом «Про відходи» передбачена наявність відповідного свідоцтва для поводження з небезпечними відходами у осіб, які відповідають за такі особливо небезпечні об’єкти, але у теперешіх керівників ВАТ “Радикал” його не має.

Безконтрольне розповсюдження токсичних відходів спричинене порушенням правил призначення арбітражного керуючого на особливо небезпечний об’єкт, завдяки чому стало можливим перебування на особливо небезпечному заводі “Радикал” керівників з повною відсутністю елементарних екологічних знань та навичок цивільного захисту.

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