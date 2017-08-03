Диваны для элиты: дороже некуда

Успешные и богатые люди славятся не только своим мировоззрением и жизненным подходом, но и предпочтениями. Порою они настолько изысканны, что впору покрутить пальцем у виска

Спать на диване за сотни тысяч долларов для истеблишмента – вполне привычное дело. Знакомьтесь: самые дорогие диваны в мире, которые не оставят вас равнодушным.

На чем спят миллионеры

Ничто человеческое элите не чуждо. И спят ее представители, не паря в облаках, а устроившись на комфортном диване. Те, что денег не считают, как правило, отдают предпочтение итальянским мебельным фабрикам. Именно там изготавливают лучшие в мире диваны, за которые, правда, и просят немало. Стоимость мебели стартует от нескольких тысяч долларов.

За что же берут такие деньги? За уникальный дизайн, качество, лучшие натуральные материалы и, конечно же, за бренд. Чем громче имя фабрики звучит на мебельном рынке, тем выше ценятся ее изделия.

Неудивительно, что избалованные богачи ищут для своего интерьера лишь оригинальные вещи. Такими, к примеру, могут быть диваны Кристиана Зузунаги и дизайнеров компании KiBiSi. Первый изобрел уникальный экземпляр, поверхность которого сплошь и рядом усеяна разноцветными квадратами-пикселями. К слову, и название у него соответствующее – «пиксельный».

Второй диван именуют кирпичным, поскольку его форма напоминает кирпичную кладку.

В числе уникальных также диван, представляющий собой заднюю часть AstonMartinDB6. Шикарное спальное место из красной кожи, утонченная спинка, за которой прямо в «капоте» расположен бар – за такой оригинальный дизайн ныне просят более 7 тысяч долларов.

Впрочем, это еще не предел. В свое время на прославленном аукционе Sotheby’sдва дивана, представляющих из себя ладони, были проданы за 2 миллиона 770 тыс. долларов! А диван в виде чайного столика, созданный в XVII веке, и вовсе «ушел» за 8,5 миллионов долларов. Секрет в том, что таких экземпляров в мире всего два. Один находится в Винтертурском художественном музее (Швейцария), второй попал в частную коллекцию.

«Дорого-богато»

Впрочем, есть и вполне официальный рейтинг наиболее дорогостоящих диванов в мире.

Десятую строчку в нем занимает LexingtonUpholsterySalonSofa стоимостью порядка 6 тысяч дол. Производитель утверждает, что корпус сделан из высушенного дерева. Его влажность постоянна и находится в пределах 6-9 процентов. Выглядит модель роскошно: украшена шелковыми кисточками (независимо от материала обивки), может похвастаться спинкой и подлокотниками из натурального дерева и многообразием оригинальных подушек. Но назвать вместительной ее нельзя – здесь с трудом усядутся четыре человека.

На девятом месте – кожаный диван VIG ChesterfieldLeatherSofa. Неимоверной красоты натуральная кожа в зеленом, белом, темно-коричневом и др. цвете сведет с ума любого мебельного гурмана. Резные подлокотники и ножки из натурального дерева выделяют этот экземпляр из «толпы». Незабываемая здесь и цена – за диван просят от 6,5 до 8 тыс. дол.

Восьмой в рейтинге – Sloane Leather Corner Sofa. Это модель с необычайной глубиной – более 90 см. Обивка и подушки из натуральной кожи высочайшего качества, каркас и ножки из твердых пород дерева пропорционально увеличивают ценник на этот диван. Его стоимость – около 7 тысяч долларов.

Седьмая позицияуSunpanModernBugattiGrainLeatherSofa. Создали его итальянские мастера. Натуральная кожа и ножки из стали – вот основные вехи его роскошности. Цена тоже впечатляет – 7,5 тыс. долларов.

На шестом месте диванPadma’sPlantationLoftSectional. Его уникальность в многофункциональности. С одной стороны, вы приобретаете угловой диван с огромным спальным местом, с другой – целый набор, состоящий из дивана, кушетки, кресел и бельевого шкафа. Все дело в том, что все эти составные дивана можно купить и использовать по отдельности. Цена же полного комплекта стартует от 8 тысяч у. е.

Пятый в перечне самых дорогих диванов – VIG CrocodileLeatherSectionalSofa. Само название кричит о дороговизне этой модели – она выполнена из крокодиловой кожи. Современный дизайн, роскошь натурального дерева и вместительность позволяют производителю просить за диван от 8500 долларов.

Четвертый в рейтинге – FabioLeatherCinemaSofa. Этот диван просто огромен и соберет за просмотром кинофильма всю семью. Спинка здесь откидывается автоматически, а ноги можно разместить под удобным для вас градусом. Да что говорить – эта модель оснащена колонками и холодильником, поэтому просят за нее совершенно не зря 9 тысяч у. е.

В тройке лидеров по дороговизне – TheEamesSofa. Этот диван с обивкой из потрясающей кожи и алюминиевыми ножками идеально впишется в офис или рабочий кабинет. Стоимость «кусается» – в пределах 10 тысяч долларов.

На втором месте – PlumeBlancheDiamondEncrustedSofa. Красное дерево, натуральная кожа, лак – это далеко не весь перечень уникального дивана. Его внешнее убранство напоминает бриллиант. И на его поверхности… настоящие алмазы! Стоит ли говорить, что на всей планете эта модель представлена всего в 50-ти экземплярах, стоимость каждого из которых – 184 тысячи долларов. Есть у этой модели и минус – она совсем не вместительная.

Ну и, наконец, диван, за который просят больше всего денег, –RonAradStainlessSteelSofa. Он не может похвастаться ни дорогой обивкой, ни мягким наполнителем. Только нержавеющая сталь причудливой формы – вот и вся фишка, которой наделил свою работу архитектор РонАрад. Спать на таком диване, конечно, невозможно. Да и не получится при всем желании – находится экземпляр в музее и оценен в 300 тысяч долларов.

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