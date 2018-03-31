«Дискредитация Савченко опасна дестабилизацией ситуации в области и во всей Украине», – эксперт

Массированная информационная атака последних дней на главу Николаевской ОДА Алексея Савченко лишь убеждает в заказушности проводимых мероприятий

Тот или те, кто в этом заинтересован, явно принадлежат в высшему политикуму области, однако борьба за место губернатора может закончится дестабилизацией в области, и во всей Украине. Об этом на своей странице Facebook написал политический эксперт Кирилл Молчанов.

Эксперт считает, что самоубийство Владислава Волошина использовали против губернатора местные коррумпированные группы: «Налицо массированная информационная атака и давление на губернатора с целью его смещения с должности, при этом никаких доказательств причастности Савченко к трагической гибели Волошина нет».

Как заметил политолог, негативное общественное мнение было сформировано изданием, владельцем которого является бывший губернатор области Вадим Мериков. Кроме этого, оперативно организованны акции в аэропорту и возле стен ОДА, закончившиеся штурмом областного совета.

«Помимо войны коррумпированной элиты против губернатора, учитывая геополитический фактор, возникает риск дестабилизации ситуации в области, который может закончится дестабилизацией всей Украины», – предупреждает эксперт.

«В последнее время обвинять Россию в украинских проблемах уже поднадоело, однако надо понимать, что Николаевская область очень непростой регион, к тому же, с выходом к морю, а неподалеку – на востоке, идет война и враг близко. Так что закрученная многоходовочка с дискредитацией губернатора Савченко и дестабилизацией ситуации в области может закончиться очень неожиданно и очень неприятно для всей Украины», – резюмирует Кирилл Молчанов.

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