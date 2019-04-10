Дружина одіозного судді Качура закликала чоловіка розійтися цивілізовано, – ЗМІ

Справа про розлучення і розподіл майна одіозного судді Адміністративного окружного суду м. Києва Ігоря Качура з матір’ю його двох малолітніх дочок Євгенією Качур може стати одним з найбільш резонансних судових процесів останнього часу, – пишє сайт Персона.

Кореспонденти видання відзначають складну особистість судді Качура, який був фігурантом багатьох неоднозначних справ, і припускають, що ситуація може стати дуже резонансною.

Сама Євгенія Качур впевнена, що її чоловік буде робити все від нього залежне, щоб ускладнити їй життя та залишити ні з чим. Єдиний шанс змусити суддю розійтися цивілізовано, дружина бачить у винесенні процесу в ЗМІ.

«Я добре знаю і іншу, темну сторону мого чоловіка, розповідає жінка. – Не дай бог комусь перейти йому дорогу, такого винахідливого і могутнього ворога я не побажала б нікому. Хоча і у нього вистачає могутніх і впливових ворогів, які готові вчепитися за будь-яку можливість, щоб знищити його. Але я до їх числа не належу, хоч і розумію всю свою вразливість.

Тому я і звернулась до ЗМІ, і готова у разі загрози моєму життю, загрозі моїм дітям, дати хід тому, що поки залишилося за кадром. У мене просто немає іншого виходу і іншого способу захистити себе і своїх дітей» – передає видання позицію Євгенії Качур.

За словами екс-дружини, вона за порадою юристів, максимально звузила вимоги до розділу майна. Вона не претендуватиме на численну нерухомість, що була придбана під час подружнього життя, а лише просить оформити на їх спільних дітей (дві дочки 4 і 6 років) квартиру, де вони живуть, і в яку вона вклала свої власні кошти. Також надати їй право на сумісне володіння приміщеннями міні-дитсадку – їхнього спільного бізнесу. Зі свого боку, вона обіцяє вільний доступ до дітей і назавжди забути всі негаразди та образи.

Через ЗМІ Євгенія Качур звертається до світлої сторони свого чоловіка, і сподівається, що він обере мирний варіант, який влаштує всіх, бо скандал не потрібен нікому

«Ігоре, я знаю тебе і з хорошої сторони, вона у тебе велика, красива, нехай навіть ти її сам не цінуєш, але одного разу вона переможе. У тебе було складне життя, багато випробувань, я знаю, як тобі було нелегко і з чим доводилося стикатися. Тепер у тебе нова сім'я і новий шанс знайти щастя. Не змушуй мене воювати з тобою, не губи своє і моє життя, життя наших дітей, поступи як благородна людина, як люблячий батько, зроби той великодушний крок, на який здатні тільки справжні переможці, який відкриє в моєму і в твоєму житті нову, світлу і кращу сторінку, а все погане залишить в минулому!» – наводить видання слова дружини.

Редакція “Персони” буде слідкувати за розвитком ситуації.

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