Достоинства баннеров и особенности печати

Баннер – одна из самых востребованных конструкций в сфере наружной рекламы. Маркетинговый инструмент имеет большую популярность из-за своих эксплуатационных свойств, которые способствуют широкой области применения. Печать баннеров Киев осуществляется для их размещения на трассах, улицах, площадях и других местах большого скопления людей. При этом маркетологи воспринимают в качестве потенциальных потребителей как пешеходов, так и водителей. За годы успешного применения баннеры доказали экономичную эффективность и долговечность. Материал, используемый для нанесения красок, является виниловым полотном. На нем может изображаться рисунок или простой текст – эту задачу выполняет широкоформатный принтер. Опыт показывает, что такая ткань не подвергается вредному воздействию влаги, осадков, ветров и выхлопных газов. Срок эксплуатации баннера составляет три года.

Преимущества баннеров

Многие люди задаются вопросом по поводу того, почему баннеры пользуются большим спросом. Есть несколько факторов, способствующих этому.

1. Долговечность

Виниловое полотно, используемое в производстве, отличается большим сроком службы и устойчивостью к внешним факторам. Оно защищено не только от атмосферных явлений, но и от грязи и пыли. Это дает возможность повсеместно использовать материал в наружной рекламе.

2. Приемлемая цена

Изготавливаются баннеры из прочных, но недорогостоящих материалов, а потому и стоимость печати сравнительно невысокая. Это идеальный вариант для начинающих предпринимателей.

3. Легкая эксплуатация

Виниловое полотно не нуждается в постоянном уходе. Для очистки поверхности от пыли и грязи достаточно периодически производить влажную уборку, но доверять её лучше специалистам, которые применяют профильные моющие средства. Использование дешевых и неподходящих материалов может привести к порче материала и выцветанию рисунка.

У многих потребителей печать баннеров в Киеве ассоциируется с использованием широкоформатных принтеров, которые обеспечивают достаточную яркость и оптимальное разрешение рисунка. Да и по цене такой вариант более приемлем, чем аппликации, подразумевающие использование сочных цветов, что говорит о дополнительных финансовых расходах.

Для заправки ШП принтера используются сольвентные чернила, которые не выгорают на солнце, за счет чего ткань может постоянно находится на улице. Перед выводом на полотно специалисты запускают электронный макет, который создается профильной компанией или предоставляется заказчиком. Первый вариант более подходящий, поскольку при разработке проекта потребитель должен соблюдать жесткие требования, что поспособствует правильному расположению компонентов – сделать это довольно сложно.

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