Дорогая медицина: как разворовывают бюджетные деньги на закупках медоборудования

Медицинская реформа стала предметов многочисленных скандалов из-за явного уклона правительства и Минздрава в сторону коммерциализации медуслуг. В принципе, украинское здравоохранение уже давно с большой натяжкой можно назвать бесплатным. Да, участковый врач уныло бродит по вызовам за бюджетную зарплату.

Но на этом доступность медобслуживания заканчивается. Ибо попав в государственную поликлинику или больницу, пациент сталкивается с тем, что каждый шаг, каждое исследование необходимо оплатить. И цены растут пропорционально качеству оборудования, которым располагает медучреждение.

Аппетиты эскулапов при этом диктуются знанием того, сколько стоит тот или иной волшебный импортный прибор. Купленный государством на тендере. Шила в мешке не утаишь – большинство специалистов знают о том, что медицинская техника в Украине почему-то стоит в разы дороже, чем на западном рынке.

Анализ рынка медицинского оборудования в Украине приводит к ожидаемому результату – в этом специфическом сегменте уже много лет действуют преимущественно одни и те же игроки. В виде группы юридических лиц, которые по предварительному сговору выходят на торги и поставляют продукцию производителей медицинской техники и оборудования по завышенным, а иногда – просто космическим ценам.

Эти компании априори не могут соперничать, предлагая государству реальные цены, так как входят в сферу управления всего одного человека. Известному игроку украинского медицинского рынка Николаю Кузьме, в частности, принадлежат практически все традиционные участники тендеров, на которых государство закупает медтехнику: ООО «Протек Солюшнз Украина» (код ЄДРПОУ 36519759), ООО «ЕМГ Украина» (38650415), ООО «Диатех-Украина» (38546579), ООО «Универсал. Медицинское оборудование» (38605320).

Действуя «могучей кучкой», эти фирмы создают видимость конкуренции и искусственно завышают цены на продукцию.

Исходя из данных базы ProZorro, можно сделать вывод, что цены на оборудование, произведенное в Китае, завышены минимум на 50%. Для сравнения, согласно данным таможенной базы Индии, стоимость компьютерных томографов, аналогичных поставляемым ООО «Протек Солюшнз Украина», составляет в среднем $150 000/ед. В Украину же это оборудование ввозится через сеть фирм-«прокладок», созданных доверенным лицом Николая Кузьмы -Натальей Тугай. В результате средняя стоимость компьютерных томографов при пересечении украинской границы составляет $300 000/ед. (В то же время, компания «Сименс Украина», импортирующая оборудование напрямую, завозит аналогичные аппараты вдвое дешевле, чем, в частности, ООО «Протек Солюшнз Украина»).

Руководство компаний, участвующих в тендерах, связано друг с другом личными знакомствами и совместной работой в различных структурах, связанных с Николаем Кузьмой. Уже упоминавшаяся Наталья Тугай ранее занимала должности директора ООО «Протек Солюшнз Украина» и ООО «Укрмедбудинвест» (35921979), которое также входит в холдинг, связанный с Кузьмой. Нынешний директор «Протек Солюшнз» Александр Езерский ранее работал в другой компании Николая Кузьмы – ООО «Укрмед» (32663062).

Также бывший директор ООО «Диатех-Украина» Владимир Гезей, ныне занимающий должность менеджера в этой же компании, в прошлом был сотрудником ООО «Протек Солюшнз Украина», а до этого – менеджером в еще одной компании Кузьмы, ООО «К.С.Р.» (30574505).

Нынешний директор ООО «Диатех-Украина» Ирина Макиенко ранее занимала должность директора в ООО «ЕМГ Украина». В свою очередь, нынешний директор ООО «ЕМГ Украина» Евгений Трещалин одновременно является сотрудником ООО «Универсал. Медицинское оборудование».

Кроме того, сын Натальи Тугай Андрей Тугай с мая 2015 года занимает должность начальника отдела продаж ООО «ЕМГ Украина» и является соучредителем ООО «Ин Медикал» (33395990), также занимающегося поставками медицинского оборудования. На протяжении 2016 года ООО «Ин Медикал» неоднократно принимало участие в тендерах совместно с ООО «Диатех-Украина» и ООО «Протек Солюшнз Украина».

Совместная тендерная политика этих компаний, руководство которых тесно связано, уже привлекла внимание украинских правоохранительных органов: в январе 2017 года Наталья Тугай, Александр Езерский и Ирина Макиенко стали фигурантами уголовного следствия по обвинению в поставке государственным структурам медицинского оборудования по искусственно завышенным ценам, что причинило ущерб интересам государства.

Определенный ущерб несут и производители, продукция которых оказывается в центре коррупционных скандалов, связанных с завышенными ценами.

За последний год одно лишь ООО «Протек Солюшнз Украина» приняло участие в тендерах на общую сумму около 1 млрд грн. Соответственно, в результате 50-ти процентного завышения цены, не менее половина этой суммы осела на оффшорных счетах преступной группы.