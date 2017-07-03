«Дорога» в НАТО: праздник, который всегда с нами

Власть эпохально возвращает доктрину Ющенко, которую сама же и отменила в 2015 году

Парламентско-президентский ансамбль песни и пляски опять вспомнил о НАТО: судя по риторике Парубия, исполненной сегодня прямо с утреца, Украина одной ногой уже почти там.

«Для вступления в НАТО сделаны серьезные шаги: вопрос поставлен на повестку дня, Верховная Рада Украины 8 июня утвердила решение, что вступление в НАТО является стратегическим направлением нашей внешней политики», – похвастался сегодня спикер. «Я считаю, что Украина должна стать одной из следующих стран после Черногории, которая получит членство в Североатлантическом Альянсе. Мы должны делать все возможное, чтобы до 2020 года привести сектор безопасности в Украине к стандартам НАТО, а после этого – понадобится только политическое решение. Мы должны всеми силами приближать тот день, когда Украина может подать заявку и стать членом Альянса. Наша цель – непосредственное вступление в НАТО, и нужно неизменно идти этим путем», – цитирует ценное мнение Парубия сайт Верховной Рады (http://rada.gov.ua/news/Povidomlennya/146685.html).

В общем, «этот день мы приближали, как могли» (с). Министерство обороны, например, уже подготовило архиважное законодательное предложение: ввести натовские звания для сержантского и старшинского состава («штаб-сержант», «мастер-сержант» и т.д., и т.п.). В рамках перехода на стандарты НАТО, такскть. Понятно, Столтенбергу перед таким нововведением не устоять: как увидит прапорщика Петренко, повышенного до мастер-сержанта, так и заберет нас со всеми потрохами. Прямо в НАТО.

Впрочем, черт с ним, с ведомством Полторака: чем больше в ведомстве дубов, тем крепче наша оборона. Куда веселее то, что вообще-то в 2015 году нынешняя «элита» сама малость переписала военную доктрину Ющенко, где как раз и было прописано это самое вступление в НАТО как конечная цель всех военных реформ. Тогда слово «вступление» заменили на «достижение Украиной критериев, необходимых для получения членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора». А теперь героически вернули все назад, подав это как беспримерный шаг вперед. Об этой маленькой тонкости напомнила в своей статье в «Зеркале недели» глава общественной организации «За демократию через право», эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

Политик считает, что исторические условия вынуждают Украину жестко определяться с основными внешнеполитическими приоритетами и очень важно, чтобы при этом был соблюден правовой механизм. Но, по мнению Ставнийчук, сегодня алгоритм, который демонстрирует власть, вступил в противоречие с Конституцией, и добро бы только с ней одной.

«Конституция Украины, а именно – положения статьи 17 Основного Закона дают четкое указание: «На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз, – пишет Марина Ставнийчук. – Особенно об этом хочется напомнить господину Парубию, который после недавнего визита в Америку сделал победное заявление: на территории Украины возможно «размещение военных резервов США»… Членство любой страны в военно-политическом блоке, которым является НАТО, предусматривает вероятность размещения военных баз Альянса на ее территории. Это не является категорическим требованием, но вероятность очень высока. Таким образом, категорическая формулировка цели, которой является достижение членства Украины в НАТО, и молниеносные идеи уже сейчас размещать на нашей территории «военные резервы» не согласовываются с требованиями Конституции».

Конечно, Конституцию можно и поменять – естественно, собрав конституционное большинство (предположим, Банковая его наскребет – маловероятно, но а вдруг). Но тут законодательство приготовило торопыгам еще одну маленькую подлость: для изменений положений I главы Конституции, полномочий одного парламента недостаточно – требуется (сюрприз!) всеукраинский референдум. А закон о референдуме, напоминает Ставнийчук, у нас настолько «хорош», что Венецианская комиссия откровенно характеризовала его как «в значительно мере не отвечающий европейским стандартом в сфере выборов и референдумов. В связи с этим КСУ уже два года пытается «прожевать» закон о референдуме на предмет соответствия Конституции, но поскольку власти на эти тонкие моменты наплевать, воз и поныне остается там, где был.

Есть и еще кое-что похуже. «Нужно напомнить авторам утвержденного Радой закона, что 16 июня 1990 г. Верховная Рада Украины приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, – пишет Марина Ставнийчук. – Где в главе XI государство «провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не принимающим участие в военных блоках…» И проблема состоит в том, что Конституцию Украины парламент изменить может, а Декларацию о государственном суверенитете – нет. Как и Акт провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, утвержденный всенародным голосованием (всеукраинским референдумом – для тугодумов) 1 декабря 1991 г. Как известно, в преамбуле действующей Конституции Украины, которая также имеет обязательный для исполнения (так называемый нормативный) характер, есть ссылка на Акт провозглашения независимости Украины, который, в свою очередь, был утвержден на основе Декларации о государственном суверенитете, о чем прямо указывается в тексте Акта».

Иными словами, одной «политической воли», о которой кликушествует Парубий, для приведения в порядок этого законодательного раздрая недостаточно. Нужна еще и, простите за пафос, воля народа. Но рихтовать закон о референдуме никто ни на Банковой, ни на Грушевского не собирается.

С другой стороны, сам предмет гипотетического референдума, по мнению Марины Ставнийчук, власть трактует слишком линейно. По ее мнению, основным вопросом является не согласие народа на вступление в НАТО, а базовая первичная тема – отмена внеблокового статуса.

Но, для того, чтобы благополучно пиариться на «мы уже почти в НАТО!!!», реальные действия (в том числе и насчет приведения в порядок законодательства) совсем не обязательны. И кому какое дело, что Столтенберг сотоварищи, вообще-то, нас с распростертыми объятиями пока не ждут и проскочить без ПДЧ, как это сделали на волне очередного расширения НАТО в 2002 году Болгария, Румыния и прочие Эстонии, нам явно не светит? Все это неинтересные тонкости: главное, что выборы уже все ближе и ближе. Так что предвыборное бытие четко определяет сознание: на одном безвизе электорат не обработаешь, нужен новый манипулятивный инструмент. И тема НАТО в этом смысле выглядит вполне подходящей наживкой.

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