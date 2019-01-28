Дополни свой стиль яркой парой кед

Раньше кеды были исключительно спортивной обувью, которую надевали во время беговых тренировок. Но постепенно демократичный фасон стал завоевывать сердца модников и просачиваться в повседневный стиль. Это и неудивительно, ведь кеды – это удобно, стильно и универсально. Эта обувь подходит как детям, так и молодежи, а благодаря разнообразию отделки сочетается с брюками, платьями и комбинезонами.

Раньше кеды были исключительно спортивной обувью, которую надевали во время беговых тренировок. Но постепенно демократичный фасон стал завоевывать сердца модников и просачиваться в повседневный стиль. Это и неудивительно, ведь кеды – это удобно, стильно и универсально. Эта обувь подходит как детям, так и молодежи, а благодаря разнообразию отделки сочетается с брюками, платьями и комбинезонами.

Не Converse единым: рейтинг производителей кед

Классические кеды Converse – красные или черные, с белым резиновым носком и логотипом-звездочкой на внутренней стороне лодыжки. Это символ поколения 1990-х – 2000-х, именно такую модель носили панк-певица Аврил Лавин и гранж-идол Курт Кобейн. Женские брендовые кеды встречаются на показах MICHAEL KORS, EMPORIO ARMANI, что лишний раз доказывает популярность фасона.

Производством кед занимаются многие компании:

Vans. Представляет линейку молодежных моделей, подходящих для пеших прогулок и занятий уличными видами спорта.

Nike. Компания с мировым именем шьет обувь с применением передовых технологий. Продукция Nike отличается воздухопроницаемостью и износостойкостью.

Lacoste. Бренд создает стильные кеды, которые смело можно надевать на вечеринку или в кафе.

Gucci. Модный дом специализируется на создании дизайнерской обуви премиум-класса. Кеды инкрустируются камнями и стразами, украшаются вышивкой.

Ecco. Обувь данной компании устойчива к износу, отличается превосходными ортопедическими характеристиками. В качестве материалов используются исключительно воздухопроницаемые ткани.

Все кеды можно разделить на две большие группы: высокие (полностью закрывают щиколотку) и низкие (доходят до косточки на лодыжке, но оставляют ее открытой).

С чем носить кеды, чтобы выглядеть стильно?

Универсальность кед – одно из главных их достоинств. Являясь неотъемлемой частью стиля casual, обувь придает энергии и жизнерадостности повседневному образу. Обратите внимание на такие сочетания:

С джинсами и классической рубашкой. Тут уместны яркие модели, например, бордовые, желтые или зеленые кеды.

С легкими короткими платьями. Актуальный летний look для кокетливых девушек. Образ стал настолько популярным, что его взяли на вооружение даже невесты.

С пальто или плащом. Пока не ударили сильные морозы и не зарядили дожди, можно комбинировать кеды и однотонную верхнюю одежду. Шапочка-бини и солнцезащитные очки добавят нотку китча.

Как видите, кеды – это musthave для городского жителя, поэтому не откладывайте шопинг!

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