Додаткове ЗНО: учасники вже отримують запрошення

На інформаційних сторінках учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів тестування з математики, німецької, французької, іспанської мов.

Учасникам ЗНО необхідно самостійно сформувати і роздрукувати запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок.

Доступ до інформаційної сторінки здійснюється за номером сертифіката і PIN-кодом, зазначеним у ньому.

В Українському центрі оцінювання якості освіти звертаються до учасників тестування з проханням завчасно роздрукувати запрошення-перепустку, оскільки цей документ є обов’язковим для допуску до пункту тестування.

Додаткова сесія ЗНО розпочнеться 26 червня тестуванням з математики.

За матеріалами osvita.ua

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