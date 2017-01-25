Добудувалися: корупційний кримінал від Міноборони

Останніми роками ми доволі часто чули, що державні установи полюбляють «грішити» проведенням сумнівних тендерів, конкурсів, державних закупівель. Про це інформують як правоохоронні органи, так і різні антикорупційні громадські організації

А ось в кінці минулого року мені порадили звернути увагу на один такий конкурс. Він вже відбувся і стосується закупівлі Міністерством оборони України у м. Бориспіль квартир для військовослужбовців по вул. Нова, 31Б, та Головатого, 76а. Не на умовах пайової участі, а на вторинному ринку.

2 листопада 2016 року конкурсна комісія Міноборони з питань відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та вторинному ринку в регіонах України затвердила конкурсну документацію на закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (протокол № 1/7/2НЕР), а 3 листопада 2016 року опублікувала у газеті «Народна армія» оголошення про проведення процедури закупівлі (№ 286/7/7757-НЕР).

Відповідно до конкурсних вимог, житло, яке придбано за державні кошти, повинно відповідати державним санітарним та технічним нормам, повинні бути виконанні у повному обсязі внутрішні опоряджувальні роботи

Якщо своїми словами, то це означає, що багатоквартирний житловий будинок повинен бути збудований в суворій відповідності до погодженого проекту, повинні бути виконані технічні умови служб, що експлуатують інженерні комунікації (газопостачання, водопостачання, енергопостачання) та відповідно підключено будинок до них, облаштовано прибудинкову територію, а оздоблення квартир не обмежується «чорновими» роботами, як зазвичай роблять Забудовники.

29 листопада 2016 року конкурсна комісія оголосила результати проведеного конкурсу. Переможцями у Лоті 5 обрано пропозицію 12.5 ТОВ «Бориспіль Промінвест» (щодо закупівлі на вторинному ринку 38 квартир у м. Бориспіль по вул. Головатого 76а) та пропозицію 13.5 ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Регіон-Буд» (щодо закупівлі на вторинному ринку 41 квартири у м. Бориспіль по вул. Нова 31б). Строк виконання зобов’язань, тобто передачі квартир, – 20 грудня 2016 року.

Мав ще намір дізнатися чи укладено між МОУ та Переможцями у встановлений строк – 20 грудня 2016 року – договір купівлі-продажу квартир, проте відповіді на мій запит на інформацію від 11 січня 2017 року Міністерство оборони України надавати не бажає.

І ось аналіз конкурсної документації, факт акцепту згаданих пропозицій ТОВ «Бориспіль Промінвест» і ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Регіон-Буд» та консультації з експертами в області даного питання наповнили мене почуттям чергової, такої вже звичної #зради.

Не щодо формального підходу до відбору житла державою. Коли держава сплачує 17 220 грн (з ПДВ) за 1 кв. м., а при такій ціні можливо придбати житло «на рівень вище». Коли тендерна пропозиція щодо вартості 1 кв.м. Переможцями не коригувалася в залежності ані від місцерозташування (вул. Нова, 31б – центр міста, вул. Головатого, 76а – досить віддалено від центру міста), ані від площі квартир (1,2,3-х кімнатні). Експерти з оціночної діяльності, ріелтори, власники квартири враховують ці фактори при оцінці вартості квартири, «ласі до бюджету» – ні.

Не щодо якості майбутнього житла військовослужбовців. Коли переможець після офіційного акцепту в терміновому порядку завозить групу будівельників, які працювали поспіхом, ледь не цілодобово, в надії встигнути виконати всі опоряджувальні роботи.

А щодо суттєвих, фундаментальних порушень під проведення конкурсу. Поясню чому.

Багатоквартирний житловий будинок по вул. Нова, 31б, у м. Бориспіль введений в експлуатацію ще в травні 2014 року (декларація про готовність об’єкта до експлуатації № КС 143141320363). Мені достовірно відомо, що він, як і сусідній будинок по вул. Нова 31а, по сьогоднішній день приєднаний до електричних мереж електропередавальної організації за тимчасовою схемою (для ведення будівельних робіт). Тобто на даний час не виконані технічні умови відповідної служби. А тому представники МОУ, після розкриття конкурсної пропозиції, повинні були провести інспектування житла та встановити невідповідність пропозиції конкурсним вимогам, державним будівельним нормам, стандартам та правилам. І певно, що відхилити дану конкурсну пропозицію відповідно, як це передбачає п. 12 Порядку роботи конкурсної комісії.

Багатоквартирний житловий будинок у м. Бориспіль Київської області по вул. Головатого, 76а, введений в експлуатацію в серпні 2013 року (декларація про готовність об’єкта до експлуатації № КС 143132170643). Мене інформували, що на момент оголошення переможцем конкурсу ТОВ «Бориспіль Промінвест», власники квартир у зазначеному будинку не мали можливості заключити із постачальником електричної енергії відповідного договору на постачання електроенергії. І, якщо це відповідає дійсності, то виникає аналогічне питання.

Експерти завіряють, що це «корупційний кримінал». Доповідна записка щодо зазначених обставин вже знаходиться на розгляді у профільного заступника міністра.

Рухаємося далі.

І повертаємося ми до офіційного документу під назвою «Порядок роботи конкурсної комісії з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України», пункт 13 – Замовник (МОУ) відміняє конкурс у випадку встановлення факту змови учасників.

Що таке змова учасників в процедурі закупівлі? З приводу цього питання роз’яснення неодноразово надавало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, і полягало воно у наступному –«наявність ознак того, що учасники процедури закупівлі є пов’язаними особами».

А ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» зазначає, що «Замовник приймає рішення про відмову учасника в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо така пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаний з іншими учасниками процедури закупівлі».

Відкриваємо Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і отримуємо наступні відомості:

Засновники ТОВ «ФПК «Регіон-Буд»(ЄДРПОУ 36359604) – Танцюра Світлана Вікторівна, ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант».

Засновники ТОВ «Бориспіль Промінвест» (ЄДРПОУ 34977093) – ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант», ТОВ «ФПК «Регіон-Буд».

Два учасника конкурсних торгів Лоту 5 не є пов’язаними особами, якщо у них «один на двох» засновник – ТОВ «ФК «Житлоінвест-Гарант», а один із учасників є засновником іншого? І встановлення однакової штучної цінової пропозиції у розмірі 14 350 грн (без ПДВ) не підпадає під ознаки «змови»?

І наостанок, «вишенька на тортик», для повної картинки про засновника цих переможців конкурсу. Сухим текстом: кримінальне провадження № 1201411010000167 від 2014 року. За ознаками вчинення службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Житлоінвест-Гарант» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України («шахрайство»), досудове розслідування у якому здійснює слідчий відділ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області.

Кримінальне провадження № № 12014110100001671 від 2016 року (не стосується проведеного конкурсу). За ознаками вчинення службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Житлоінвест-Гарант» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України («підроблення документів»), досудове розслідування у якому здійснює слідчий відділ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області.

Безкарність породжує вседозволеність.

А щодо мене, то час, аргументовані відповіді на питання і наявність/відсутність належних заходів реагування або знімуть відчуття #зради, або посилять його.

Олег Якимчук, юрист

За матеріалами “Резонанс“

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