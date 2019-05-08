Дніпровська охоронна компанія «КРОК» закликала офіцерів СБУ втрутитись у справу із звільненням Гордєєва

Зокрема, на сайті компанії було опубліковане відкрите звернення до офіцерів Служби безпеки України трудового колективу ТОВ ВКЦ «КРОК», в якому працівники закликали чесних СБУшників та інших правоохоронців втрутитись у цю скандальну справу і не дати спустити її на гальмах.

Першоджерело звернення

У своєму листі колектив ТОВ ВКЦ «КРОК» зауважив, що 7 травня 2019 року відбувся безпрецедентний випадок, коли вбивцю працівника Служби безпеки України Мандзика В.С. було судом відпущено на волю. І це не зважаючи на те, що Денис Гордєєв – «лідер сумнозвісного ОЗУ «СІЧ», який особисто здійснив вбивство офіцера Служби безпеки України під час виконання останнім своїх службових обов’язків в зоні АТО».

У ТОВ ВКЦ «КРОК» впевнені, що «завдяки суддівському свавіллю та політичним ігрищам високопосадовців Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України, вбивця знаходиться на волі».

У листі також зазначено, що на протязі останніх п’яти років колективом було відправлено безліч листів – запитів до Голови Служби безпеки України Грицака В.С. та Генерального прокурора України Луценка, Ю.В. з приводу бездіяльності щодо розслідування кримінального провадження №12014040680002129 стосовно діяльності ОЗУ «СІЧ».

«За цей час нами було зібрано достатньо доказів, щодо діяльності цієї злочинної організації, а також особистої участі у скоєнні злочинів, пограбування, викрадення та катування людей – Гордєєвим Денисом, Зеніним Денисом, Манько Валентином, Харахулахом Кирилом, Дембінським Антоном, Горобченком Михайлом, Куліковським Ігором, Ахановим Сергієм та керівництва у цій злочинній організації Денисенком Андрієм – на теперішній час народним депутатом України», – зазначається у зверненні.

На переконання «КРОКівців», якби слідчі прокуратури своєчасно виконали свій обов’язок та провели допит потерпілих і свідків в межах карної справи №12014040680002129, впізнання злочинців та інші дії, передбачені вимогами Кримінально-процесуального кодексу України, це б зробило не можливим знаходження вбивці та злочинця на волі.

«Звертаємось до всіх небайдужих працівників правоохоронних органів. Трудовий колектив ТОВ ВКЦ «КРОК» за першою необхідністю готовий надати уповноваженим особам весь перелік зібраних фактів а також після допиту свідків та впізнання злочинців і після отримання дозволу слідчого оприлюднити всі факти. Маємо надію, що в лавах правоохоронних органів у теперішній час достатньо незаангажованих фахівців своєї справи, які мають честь та не торгують карними справами, щодо загибелі своїх коллег», – написали у листі працівники «КРОК».

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві капітана СБУ Віктора Мандзика -Дениса Гордєєва було затримано 27 березня 2015 року спеціальною групою контррозвідки СБУ спільно з управлінням СБУ у Закарпатській області. Капітана Мандзика було вбито у Волновасі 21 березня 2015 року. 7 травня суд у Дніпрі відпустив Гордєєва під домашній арешт.

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