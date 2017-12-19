Для сокрытия доходов Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60 компаний – расследование

Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60-ти компаний.

Об этом свидетельствуют результаты расследования журналистов издания МИР.

Как удалось выяснить, во главе «империи» отстраненного председателя ГФС стоит ООО «Финансовая компания Грифон», учредителем и собственником которой в разное время были 30 других связанных компаний и физических лиц.

Особое место в структуре «финансовой империи» Романа Насирова занимает Алена Шевцова (Дегрик), которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании «Leogaming LLC», стала обладательницей почетного звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года».

Именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги.

Среди таких компаний: ООО «Делта иевестмент груп», ООО «Лео Партнерс», ООО «Сало 2014», ООО «Дарт Вейдер», ООО «Комфицентр», ООО «Леогейминг», ООО «КФЦ-Украина», ООО «Денжионлайн» и другие.

Как сообщалось ранее, еще в начале января этого года Роман Насиров добился того, чтобы Национальный банк Украины зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео».

В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО «Фаст Пей», являются учредителями ООО «Инвест Пей», которое владеет ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» – платежной организацией системы Романа Насирова «Лео».

Известно, что уставной капитал «ФК Леогейминг Пей» составляет 7,2 миллиона грн.

На сегодняшний день это лишь первая часть расследования.

После завершения обработки журналистами всего массива полученной в ходе расследования информации уже в ближайшее время будут опубликованы все подробности, касающиеся вовлеченных компаний, учредителей и финансовых махинаций.

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