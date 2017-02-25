Для посольства РФ у Києві готують «незабутні враження»

У неділю, 26 лютого, під стінами російської дипмісії у столиці України відбудеться акція-перфоманс з нагоди третьої річниці анексії Криму

Про це розповіли у всеукраїнському форумі «Українська альтернатива», що є організатором акції.

Зокрема, в перфомансі братимуть участь колишній політичний в’язень таборів у СРСР Степан Хмара, координатор Євромайдану в Криму Андрій Щекун, учасник вищезгаданого всеукраїнського форуму Микола Голомша, автор-виконавець Сергій Файфура і співак Іво Бобул.

За словами представника форуму Мирослава Котвицького, організатори готують акцію, мета якої показати, як «окупація Криму впливає на культурний і мовний простір в Україні». В рамках цього заходу буде представлений кліп Файфури «Бандера-2».

«Незабутні враження для працівників дипкорпусу Росії гарантовані», – пообіцяли організатори.

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