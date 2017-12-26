Детектор на мільйон: Міноборони відкрило нову годівницю

Неважливо, що на складах нема парканів, нема охорони і бозна чиї гелікоптери вільно над територією літають – все це може почекати. А ось встановлення детекторів майже по мільйону за штуку – оце дійсно не терпить зволікань!

Останні новини з Prozorro: днями Міністерство оборони підписало із ТОВ «Смарт Діфенс» контракт на постачання 38 детекторів вибухових речовин спеціального призначення для складів боєприпасів. Загальна сума контракту – 37 224 040 гривень, тобто кожний детектор коштує трошки менше мільйону гривень.

Щоб було зрозуміло, про що йде мова: детектор вибухових речовин спецпризначення – це саме ота штука, схожа на пилосос, якою в аеропортах проводять по вашому одягу. Функція приладу – визначити, чи нема на вашому одязі часток пороху, нітросполук чи якихось вибухових сумішей. Тобто, чи не намагаєтеся ви пронести вибухівку до будівлі.

Прилад, до речі, доволі вередливий: працює лише при температурі до -8° (інакше хімічна реакція не відбудеться) і потребує спеціаліста, який вміє з ним працювати (бажано, з інженерно-хімічною освітою).

Де Міноборони збирається брати необхідну кількість спеціалістів – питання відкрите. Однак «фішка» не в тому. Детектори планується встановити на КПП при вході на склади. З тою ж самою метою, що і в аеропортах: контролювати, чи не захоче хто пронести на склад вибухові речовини.

А тепер питання: за яким дідьком терористу нести вибухові речовини на склад вибухових речовин? Тобто, у місце, де й своєї вибухівки хоч греблю гати, і де, образно кажучи, достатньо мати із собою запальничку, для виявлення якої детектор за мільйон гривень точно не потрібний?

Ось що цей детектор точно зможе «винюхати», так це частки вибухових речовин на одязі робітників складу. Що й логічно, бо вони цілий день із цими речовинами працюють. І у чому вчора на роботу ходили, у тому і сьогодні прийдуть. Таким чином, після обладнання складського КПП девайсом вартістю «як крило «боїнгу» все, про що Міноборони зможе довідатися, – це про те, що на одязі робітників складу вибухових речовин є частки вибухових речовин! Ото сюрприз, чи не правда? З таким же успіхом Міністерство охорони здоров’я могло б запровадити у пологових будинках обов’язковий тест на вагітність для породілей.

Однак, якщо зірки запалюються – це, зазвичай, комусь треба. Так треба, що незважаючи на скандали і скарги до АМКУ Міноборони таки пробило цей контракт – саме із оцим мало кому відомим ТОВ «Смарт Діфенс». Яке є єдиним в Україні поставником продукції фірми FLIR Detection Inc (саме її детектори вподобало Мінкстерство оборони). Що цікаво, ці детектори треба ще завезти в Україну із США, бо на вітчизняних складах «Смарт Діфенс» їх нема, і зробити це до Нового року, як цього вимагає міністерство. Тобто, поспіх неймовірний! З точки зору Міноборони, без цих детекторів наші склади боєприпасів і дня зайвого прожити не можуть. Неважливо, що на складах нема парканів, нема охорони і бозна чиї гелікоптери вільно над територією літають – все це може почекати. А ось встановлення детекторів майже по мільйону за штуку – оце дійсно не терпить зволікань!

Ну, і на додачу: без розхідних матеріалів, як ви можете здогадатися, детектори не працюватимуть. А комплект розхідників FLIR Detection Inc, які постачатиме те саме «Смарт Діфенс», коштує близько півмільйона гривень. І термін придатності у них – лише півроку. Таким чином, лише за наступний рік міністерство буде вимушено витратити на цю архікорисну іновацію як мінімум ще 38 мільйонів гривень. Іншими словами, годівниця для зацікавлених осіб відкрита всерйоз та надовго.

Павло ПУГАЧ

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