«Дестабилизация в области – борьба против Алексея Савченко»

«В воскресенье 18 марта 2018 года летчик – герой Украины Владислав Волошин застрелился из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Этой ситуацией оперативно воспользовались оппоненты – была развязана информационная война против главы Николаевской ОГА Алексея Савченко и тем самым раскачивалась ситуация в области» – говорится в журналистском расследовании «Хронология событий «зради» вокруг ОГА. (Кому выгодно. часть 2)». Автор разбирает детально хронологию событий после гибели Волошина и вопроспричастности к этому бывшего руководства области и аэропорта.

«Гибель героя АТО Владислава Волошина, который руководил Николаевским международным аэропортом вызвала сильнейший резонанс в обществе. Ситуацией была использована – оперативно из ничего появлялись выводы, навязчиво формировалось негативное мнения о главе Николаевской ОГА Алексее Савченко, тем самым раскачивалась ситуация в области» – сказано в публикации.

«Хронология событий поражает своей скоростью. Информация о попытке самоубийства Владислава Волошина впервые появилась на сайте 0512 в 14.58. Менее чем через час в 15:40 интернет издание «НикВести» публикует новость о смерти Волошина. В 16:25 Андрей Лохматов — журналист «НикВести», дополняет ее двусмысленными намеками о причастности к гибели Волошина – ОГА. В 16:31 намеки конкретизирует Татьяна Локацкая – она называет фамилию Савченко. Еще несколько минут и уже блогер Александр Нойнец – безапелляционно обвиняет губернатора Савченко в «убийстве». Именно так был запущен маховик информационной волны против Алексея Савченко и чиновников ОГА. Последние аккорды – журналистов везут в аэропорт за подкрепляющими версиями, проводится акция у входа ОГА с запуском бумажных самолетиков. Формирование нужного информационного фона завершено. Вишенка на торт – призывы на митинг против власти», – так описывает хронологию событий автор статьи.

По мнению журналиста, все эти люди выполняли заказ по дискредитации Алексея Савченко, поскольку в раскачивании ситуации в регионе и смещении Савченко заинтересованы многие бывшие руководители области.

В расследовании названы имена – бывшего экс-губернатора области Вадима Мерикова, именно ему «принадлежит интернет ресурс «НикВести», активно участвующий в дискредитации нынешнего губернатора Алексея Савченко». Названа фамилия экс–мера Александра Сенкевича, «которого долго и упорно «тянул» и поддерживал экс-губернатор Вадим Мериков, вто время как Савченконаоборот обвинил Сенкевича «в несоответствующим образом использовании денег, невосстанавливаемых инфраструктурных объектах, и депрессирующем городе».

По мнению автора, еще одной цепочкой является тандем бывшего директора аэропорта Михаила Галайко и его зама Максима Карпина. Ранее, Галайко задержании при попытке дачи взятки прямо в кабинете главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. Слова прокурора Николаевской области Артема Демиды подтверждают ситуацию: «Галайко получил 2,5 миллиона гривен «отката» от фирмы «Автомагистраль-Юг» за подписание актов выполненных работ по взлетной полосе», но подписать их уже не мог, действие контракта у Галайко закончилось.

«Все эти персонажи цинично воспользовались трагической гибелью Владислава Волошина для формирования негативного общественного мнения, информационного давления на главу Николаевской ОДА А.Савченко. Их стремление к власти и деньгам не останавливается ни перед чем, даже перед угрозой дестабилизации области, а в условиях военных действий – и всей страны», – резюмировал автор статьи.

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