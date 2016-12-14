Депутаты подготовили Генпрокурору подарок – дозу неконституционных прав и полномочий

Призрак Генпрокурора СССР Вышинского замечен в Верховной Раде. Депутаты намерены перенести его в Генпрокуратуру

Законопроект 5490 («О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины»), внесенный депутатами Блока Порошенко и Народного фронта, возвращает страну во времена сталинского прокурора Вышинского с его печально известным принципом «презумпции виновности». Об этом пишет на своей странице в Facebook заслуженный юрист Украины, глава Правления ГО «За демократию через право» Марина Ставнийчук.

«Ознакомилась с этим перлом. В шоке. После аваковских хотелок это второе слишком серьезное наступление на права людей в Украине в правоохранительной системе. Чтобы вы поняли суть, скажу доступно. Вышинский (помните такого деспота) из 30-х годов прошлого столетия вернется в Украину, если эти изменения будут поддержаны в парламенте», – пишет Ставнийчук.

По мнению Марины Ставнийчук, предлагаемые изменения лишат обвиняемого права на защиту во время досудебного расследования, что противоречит Конституции Украины.

“Во-первых, этот законопроект полностью ликвидирует институт правовой помощи на стадии досудебного расследования. Во-вторых, ликвидируется как таковой принцип соревновательности с полным господством стороны обвинения в досудебном расследовании. В-третьих, само досудебное расследование продлевается максимально до 18 месяцев вместо 12 месяцев, как это указано сейчас в законодательстве. В-четвертых, прокуратура сохраняет за собой функции досудебного расследования до ноября 2019 года, несмотря на то, что из Конституции Украины убраны ее соответствующие полномочия”.

Таким образом, законопроект, внесенный нардепами от БПП и Народного фронта соответственно Паламарчуком Н.П., Алексеевым С.О., Романюком Р.С., Яницким В.П. является абсолютно неконституционным, поскольку напрямую противоречит статьям 19, 59,62, 63, 64, 131-1,131-2 Конституции Украины», – заявила Ставнийчук.

Для справки: один из главных идеологов законопроекта 5490 – нардеп от БПП Николай Паламарчук. В прошлом генерал милиции. Фигурант коррупционного скандала – в мае 2016 года его обвинили в рейдерском захвате предприятия иностранных инвесторов в Херсонской области. Интерес СМИ также вызвала электронная декларация Паламарчука: он указал в ней квартиру в оккупированном Симферополе, квартиры в Херсоне и Киеве а так же 188 тыс. долл., 15 тыс. евро и 1,177 млн грн наличными.

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