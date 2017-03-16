Депутат Виталий Куприй скрывает свою недвижимость за рубежом (видео)

Куприй проживает в квартире площадью 130 кв метров в Киеве…

Народный депутат Виталий Куприй, член межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль», направленного на борьбу с коррупцией в органах власти, сам оказался втянут в разбирательство из-за неучтенных активов, сообщает интернет-канал «Псевдопатриоты».



Будучи гостем программы «Столица» на телеканале «Киев» и отвечая на вопрос слушателя в прямом эфире о готовности материально помогать украинской армии, Виталий Куприй огласил факты, которые идут в разрез с его официальной электронной декларацией.

Так, Куприй посетовал, что в связи с аннексией Крыма утратил контроль над своей недвижимостью на полуострове. «Сейчас я пытаюсь продать квартиру в Ялте», – сказал он, признав что юридически и этически эту сделку будет провести очень сложно.

Также, по его словам, он приобрел квартиру в Грузии, которая должна заменить крымскую недвижимость. «У меня пожилые родители и мы должны отдыхать на море», – пояснил логику покупки народный депутат. Никакой информации об этой недвижимости в электронной декларации Куприя нет.

Виталий Куприй проживает в квартире площадью 130 кв метров в Киеве, которую получил, став народным депутатом. «Это не собственность, в собственность уже никто не получает, а аренда», – оправдывается он. Эта недвижимость с формулировкой «в пользовании» также подлежит обязательному декларированию, однако, как и в случае с квартирой в Грузии сведений о ней декларация антикоррупционного активиста не содержит. Ставки аренды на квартиру указанной площади в Киеве стартуют от 20 000 гривен в непрестижном районе. Стоимость квадратного метра в Грузии стартует от 1000 долларов на этапе котлована.

Кроме того, согласно данным декларации, депутат владеет садовым домом площадью 60 кв. м в Днепропетровской обл., магазином с офисом площадью 310 кв. м и магазином площадью 288 кв. м. Жена депутата владеет квартирой в г. Каменское площадью 63,4 кв. м., приобретенной в 2015 г. за 145 тыс. гривен.

Источник: Рупор.инфо

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