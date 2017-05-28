Депутат от БПП подставляет Украину под международный «шпионский» скандал

Доблестный представитель президентский фракции в парламенте вляпался в неприятную историю

Вчера, 27-го мая, депутат Иван Винник решил проявить бдительность, достойную полноценного члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Как известно, сей парламентский комитет нынче лихорадит в процессе выбора поставщика средств связи для ВСУ. Контракт в 350 миллионов долларов стал предметом активного обсуждения в СМИ из-за явного лоббирования частью «комитетчиков» интересов малоизвестной турецкой фирмы “Асельсан”, которая соревнуется за право оснастить украинские войска своими рациями с израильским оборонным монстром – компанией “Ельбит”.

Скандал разгорелся из-за того, что глава комитета Пашинский примерил на себя роль эксперта по средствам связи. И еще до начала сравнительных испытаний заявил, что 350 миллионов должны уйти туркам. Многие не поняли такого дивного прозрения известного любителя стрельбы по безоружным гражданам. А потому заподозрили группу поклонников турецких раций в «доле» от контракта. Речь идет о 100 миллионах долларов.

В результате по настоянию руководства МО и правительства, пришлось-таки начать испытания. И тут Винника настиг острый приступ бдительности. Иван Винник, друг и «коллега» Пашинского, естественно, входит в секту поклонников «Асельсана». И внимательно следит за ходом сравнительных испытаний средств связи.

Вчера Фейсбук Винника взорвался форменной истерикой. Народный избранник сообщил, что на жутко секретный полигон, где проходит ристалище на рациях, «проник народный депутат Юрий Деревянко. Он провел с собой представителя израильской компании “Эльбит” Вадима Авербуха». Эти двое подозрительных элементов, по информации Винника «практически парализовали деятельность военной комиссии и получили несанкционированный доступ к результатам испытаний, что может представлять угрозу для обороноспособности Украины».

В подкрепление этого своего болезненного вывода, Винник поведал в комментариях для СМИ следующее: «С угрозами они обращались непосредственно к руководителю комиссии – Владимиру Рапко» (представитель Генерального штаба Украины, начальник войск связи ВСУ генерал-майор. – Ред.). Он может это подтвердить. Я думаю, что следователи на допросе будут его привлекать в качестве свидетеля обязательно».

Вот тут всем, кто следит за скандалом, стало немного смешно. Потому что Владимир Рапко в команде поклонников турецких раций – что-то вроде медиума: именно он заявил о предпочтительности продукции «Асельсана» вообще без всяких испытаний. А затем подтвердил эту «мантру Пашинского», едва эти испытания начались и никаких официальных выводов комиссии еще не было (нет таковых и сейчас).

Но это все мелочи. История интересна другим аспектом. Винник заходится благородным гневом, обвиняя депутата Деревянко и гражданина Израиля Авербуха в «несанкционированном проникновении» на территорию военной части. Коллегу-депутата, скажем, он корит «неправильным» использованием депутатского мандата, утверждая, что «в данном случае закон “О статусе народного депутата” не распространяется». Ну, в тонкостях потрясания мандатом они между собой как-нибудь разберутся, это неважно.

А вот в случае с Авербухом у бдительного Винника случился прокол – представитель израильской фирмы, участвующей в тендере, имел при себе легальный пропуск на территорию ВЧ. Вот, полюбуйтесь:

Но эту маленькую деталь Винник, демонстрирующий абсолютное знание всех аспектов «инцидента» почему-то опускает. И далее заходит в довольно опасные дебри следующим умозаключением:

«В действиях Авербуха усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьями 114 Уголовного кодекса (шпионаж)».

Что называется, приехали. Возможно, Винник, в силу своей профессиональной специфики (он вообще до увлечения вопросами нацбезопасности занимался рейдерством, торговлей продуктами и немного строительством) не понимает, что прямое обвинение гражданина Израиля в шпионаже тянет на нехилый международный скандал. Которого Украине как раз и не хватало. Гройсман только вернулся с Земли обетованной, где замаливал недавний внешнеполитический напряг, возникший после голосования Украины по резолюции по Израилю в ООН. Тогда даже запланированный визит главы правительства был отменен.

И вот теперь – «шпионский скандал»? Который может быть спровоцирован только потому, что два профессиональных рейдера – Пашинский и Винник – мечтают немного заработать на военном контракте.

Надо сказать, что российские СМИ только и ждут таких красивых поводов поговорить о том, что в БПП и НФ устали изобличать «агентов Москвы» и начали отлов «израильских шпионов».

Ладно бы, Винник ограничился своим слабопосещаемым Фейсбуком. Но наивное желание подставить Украину под международный скандал, этот государственный муж подкрепил соответствующей «телегой» в органы правопорядка.

Выпутываться из этой идиотской ситуации придется, вероятно, не Пашинскому с Винником. А людям повыше. Если, конечно, выбрык Винника не погасят в зародыше.

… А вообще Ивану Виннику спровоцированная им небезопасная для страны ситуация – глубоко по барабану. Сам-то он – невыездной. Ему, как известно, запрещено выезжать из Украины из-за гигантских долгов перед банками.

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