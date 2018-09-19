Деньги в долг в Украине – куда обратиться за кредитом
Хоть долги и ассоциируются с финансовыми сложностями, кредиты далеко не всегда нужны, чтобы решить проблему с деньгами.
Иногда причины более приятные – начало своего дела, расширение бизнеса или выгодная акция. Чтобы взять кредит в банке, надо собрать справки, найти поручителей, внести залог. Эти процедуры занимают 5-7 дней, поэтому обращаться за кредитом в банк имеет смысл, если нужна крупная сумма – к примеру, на покупку машины или дома. А если требуется не больше 5000-7000 гривен, проще взять деньги в долг в микрофинансовой организации.
Прежде чем обратиться за кредитом, стоит изучить информацию об МФО в интернете. Можно прочитать условия на сайтах или использовать кредитный сервис, где подробно описаны нюансы каждой МФО – к примеру, сервис Смарткредит. На сайте дана информация обо всех самых надежных компаниях в Украине – размер комиссии, сумма кредита, возрастные рамки клиентов, необходимые документы и т.д. Сервис позволяет сравнить условия разных МФО и выбрать лучшую, а также сообщает о подводных камнях и минусах кредитора.
Особенности экспресс кредитов
От банковских ссуд микрозаймы отличаются размером кредита, принципом начисления комиссии, а также более мягкими условиями получения денег. Для оформления заявки на кредит нужны только действующий паспорт и налоговый код. При оформлении кредита в офисе компании нужен оригинал паспорта, при подаче заявки в интернете – скан документа или фото с паспортом. МФО не требуют от заемщика хорошую кредитную историю, справку о доходах или страховку – значение имеет только возможность заявителя вернуть кредит.
Выбирая МФО на сайте smartkredit.com.ua, надо обратить внимание на такие пункты:
- Суммы экспресс кредитов. У компании есть преимущество, если она предлагает широкий кредитный диапазон, так как может удовлетворить запрос и на 100 гривен, и на 10000 гривен. Кредитный лимит у многих МФО достигает 3000-5000 гривен. Поэтому компании, которые на самом деле могут кредитовать заемщика на 10 000-15 000 гривен, пользуются спросом.
- Процентная ставка. В среднем это 1-2% от суммы, которые начисляют каждый день. Поэтому заемщику выгодно возвращать микрокредит как можно скорее, или даже выплачивать его по частям.
- Возраст заемщика. Большинство частных кредиторов выдают займы гражданам с 18 лет, поэтому деньги в долг могут взять даже студенты. Верхняя возрастная планка варьируется от 60 до 75 лет.
- Наличие акции «кредит без переплат», которая дает возможность взять первый кредит под 0,01%.
Программа лояльности и бонусы для постоянных клиентов
Бесплатный кредит для новых клиентов – это выгодно, но у постоянных заемщиков больше преимуществ:
- Строгий лимит действует только на первый кредит. Если заемщик отдает долг вовремя, второй займ выдадут на большую сумму.
- Некоторые кредиторы постоянно разыгрывают промокоды на комиссию, скидка по которым достигает 20-40%.
- Не все кредиторы, которые выдают кредиты онлайн, переводят первый кредит сразу на карточку. Иногда эта функция доступна только для тех заявителей, которые уже возвращали деньги вовремя.
- Также иногда постоянные клиенты могут подать запрос по телефону и подойти в филиал за наличными уже после того, как получено одобрение по заявке на кредит.
- При первом обращении за кредитом надо пройти регистрацию и подождать, пока система проверит данные клиента. На это уходит 20-30 минут. Данные постоянных клиентов остаются в системе, поэтому при повторной заявке кредит выдадут за 5-7 минут.