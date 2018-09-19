Деньги в долг в Украине – куда обратиться за кредитом

Хоть долги и ассоциируются с финансовыми сложностями, кредиты далеко не всегда нужны, чтобы решить проблему с деньгами.

Иногда причины более приятные – начало своего дела, расширение бизнеса или выгодная акция. Чтобы взять кредит в банке, надо собрать справки, найти поручителей, внести залог. Эти процедуры занимают 5-7 дней, поэтому обращаться за кредитом в банк имеет смысл, если нужна крупная сумма – к примеру, на покупку машины или дома. А если требуется не больше 5000-7000 гривен, проще взять деньги в долг в микрофинансовой организации.

Прежде чем обратиться за кредитом, стоит изучить информацию об МФО в интернете. Можно прочитать условия на сайтах или использовать кредитный сервис, где подробно описаны нюансы каждой МФО – к примеру, сервис Смарткредит. На сайте дана информация обо всех самых надежных компаниях в Украине – размер комиссии, сумма кредита, возрастные рамки клиентов, необходимые документы и т.д. Сервис позволяет сравнить условия разных МФО и выбрать лучшую, а также сообщает о подводных камнях и минусах кредитора.

Особенности экспресс кредитов

От банковских ссуд микрозаймы отличаются размером кредита, принципом начисления комиссии, а также более мягкими условиями получения денег. Для оформления заявки на кредит нужны только действующий паспорт и налоговый код. При оформлении кредита в офисе компании нужен оригинал паспорта, при подаче заявки в интернете – скан документа или фото с паспортом. МФО не требуют от заемщика хорошую кредитную историю, справку о доходах или страховку – значение имеет только возможность заявителя вернуть кредит.

Выбирая МФО на сайте smartkredit.com.ua, надо обратить внимание на такие пункты:

Суммы экспресс кредитов. У компании есть преимущество, если она предлагает широкий кредитный диапазон, так как может удовлетворить запрос и на 100 гривен, и на 10000 гривен. Кредитный лимит у многих МФО достигает 3000-5000 гривен. Поэтому компании, которые на самом деле могут кредитовать заемщика на 10 000-15 000 гривен, пользуются спросом. Процентная ставка. В среднем это 1-2% от суммы, которые начисляют каждый день. Поэтому заемщику выгодно возвращать микрокредит как можно скорее, или даже выплачивать его по частям. Возраст заемщика. Большинство частных кредиторов выдают займы гражданам с 18 лет, поэтому деньги в долг могут взять даже студенты. Верхняя возрастная планка варьируется от 60 до 75 лет. Наличие акции «кредит без переплат», которая дает возможность взять первый кредит под 0,01%.

Программа лояльности и бонусы для постоянных клиентов

Бесплатный кредит для новых клиентов – это выгодно, но у постоянных заемщиков больше преимуществ:

Строгий лимит действует только на первый кредит. Если заемщик отдает долг вовремя, второй займ выдадут на большую сумму.

Некоторые кредиторы постоянно разыгрывают промокоды на комиссию, скидка по которым достигает 20-40%.

Не все кредиторы, которые выдают кредиты онлайн, переводят первый кредит сразу на карточку. Иногда эта функция доступна только для тех заявителей, которые уже возвращали деньги вовремя.

Также иногда постоянные клиенты могут подать запрос по телефону и подойти в филиал за наличными уже после того, как получено одобрение по заявке на кредит.

При первом обращении за кредитом надо пройти регистрацию и подождать, пока система проверит данные клиента. На это уходит 20-30 минут. Данные постоянных клиентов остаются в системе, поэтому при повторной заявке кредит выдадут за 5-7 минут.

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