Что учесть девушке, собираясь на море?

Отпуск — всегда хорошо. Украинские курорты предлагают туристам отдых на Черном и Азовском морях. Поэтому вы можете выбрать место для отпуска в соответствии со своими предпочтениями и финансовыми возможностями

Женщины, в отличие от мужчин, более тщательны в вопросах подготовки. Поэтому если вы хотите отдохнуть на все сто, необходимо учесть определенные рекомендации по подготовке.

Как правильно подготовиться к отдыху?

В первую очередь необходимо позаботиться о жилье. Поискать гостиницу, пансионат или квартиру нужно заранее. Для поиска квартир в аренду можно воспользоваться сервисом kvartirkov.com.

Самый важный нюанс — здоровье. Если вы не хотите заболеть во время отдыха, заранее подготовьте аптечку. В ней должны быть лекарства на случай головной боли, пищевого отравления, аллергии, акклиматизации и т. д. Если у вас болят зубы, перед отпуском обязательно обратитесь к стоматологу.

При необходимости подумайте о диете. Если у вас есть несколько недель, вы вполне сможете подкорректировать фигуру. Разумеется, сбросить 20 кг не получится, но 3-5 кг — вполне реальный результат. Сядьте на диету, пейте больше воды и зеленого чая, исключите кофе, ходите в баню, устраивайте разгрузочные дни.

Для отдыха на пляже не повредит немного искусственного загара, особенно если у вас светлая кожа. Иначе вы быстро сгорите на солнце, и отпуск будет не в радость. Возьмите с собой крем от солнца, запаситесь соответствующей косметикой.

Что касается наращивания ногтей, то этот вариант для отпуска на море нежелателен. Если ногти поломаются, найти мастера будет проблематично. Поэтому лучше всего девушкам выбирать французский маникюр. При покупке лаков для ногтей отдавайте предпочтение водо- и солнцезащитным вариантам. Не лишним будет и педикюр.

Перед отпуском советуем сделать шугаринг или лазерную эпиляцию, чтобы не мучиться каждый день с бритвенным станком. Это значительно облегчит ваш отдых и избавит от мелких неприятностей.

И, разумеется, следует заранее подобрать нужную одежду и обувь. Для отдыха на море потребуются купальники, шорты, легкие босоножки, шлепанцы. Причем желательно подготовить дублирующую пару обуви. Возьмите и вечернее платье для отдыха в ресторане или клубе. Также подготовьте головные уборы, солнечные очки. Если вы берете с собой новую обувь, ее желательно заранее разносить дома. В противном случае на ногах могут появиться мозоли, которые придется заклеивать пластырем.

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