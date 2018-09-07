Что такое хронический алкоголизм?

Алкоголизм – заболевание, возникающее у тех, кто регулярно употребляет алкогольные напитки.

Патологическое влечение к спиртному провоцирует возникновение соматических и психических расстройств. Индивид начинает разрушаться как социальная личность.

Основной симптом алкоголизма – сильная зависимость. Она проявляется следующим образом:

сильное желание выпить спиртосодержащий напиток, который сопровождается утратой самоконтроля;

абстинентный синдром – психические и соматоневрологические признаки заболевания, которые проявляются в расстройствах сна, ночных кошмарах, треморе рук, спонтанном беспокойстве, физической боли и даже галлюцинациях;

повышение или снижение чувствительности к спирту;

проблемы с психической деятельностью и изменение личности после одноразовой дозы;

нарушения неврологических и соматических функций.

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Развитие алкогольной зависимости происходит поэтапно. Зачастую окружающие, да и сам потенциальный алкоголик попросту не замечают приближение проблемы. Это бытовое пьянство. Алкоголь употребляется от случая к случаю, но человек напивается до беспамятства. Как правило, в пьяном состоянии человека начинает тошнить. Продолжительность бытового пьянства может достигать 10 лет.

Стадии алкоголизм

Начальная, неврастеничный уровень. Средняя, наркоманический уровень. Тяжелая, энцефалопатический уровень.

Базовые признаки развития зависимости – страсть к алкогольным напиткам, увеличение физической зависимости, повышение или снижение чувствительности к спирту, проблемы с психикой.

Что становится главным фактором возобновления желания получить порцию алкоголя? Зачастую это ссоры в семье, проблемы с работой, горе и другие подобные факторы. Как правило, здесь речь еще не идет о физическом влечении.

Через некоторое время человек начинает видеть в спирте спасение и убегает от проблем с помощью алкогольных напитков. В дальнейшем алкозависимый желает находиться в состоянии беспамятства постоянно.

Если вы заметили в себе хотя бы один из перечисленных выше симптомов, обратитесь за квалифицированной помощью. В противном случае последствия могут быть слишком плачевными.

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