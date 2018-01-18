Что служит причиной изменений курсов валют?

Волнение на рынках валют в наше время вовсе не редкость. Например, в течение одного месяца резко взлетел вверх курс швейцарского франка. Это произошло буквально за несколько минут.

А вот за прошлый год – произошло падение рубля почти на половину по отношению к доллару. Если проанализировать состояние канадского, австралийского доллара, то можно чётко проследить резкое снижение за шесть лет по отношению к доллару США.

Участники валютного рынка оказались не готовы к таким событиям, для них такие колебания курсов были непредсказуемыми и, как следствие, проблемными. Брокеры начали банкротиться, управляющие – закрывать свои фонды. Убытки получились колоссальные. Что послужило причиной таких изменений по курсам валют, а именно курса доллара?

Долгое время было на валютном рынке было затишье. Его причинами были следующие моменты:

1. Прекращение отношений, окончательный разрыв между ФРС и мировыми банками. Таковыми явились Банк Японии и Европейский центральный банк.

2. На основании новых банковских программ происходит изменение спроса и предложения, и явное нарушение равновесия в этом вопросе. Это влечёт за собой подорожание доллара и, соответственно, снижение иены и евро.

3. Снижение цен на сырьё является следующим неотъемлемым фактором. Резкое падение цен вызвало ряд экономических проблем в большинстве неготовых к этому сырьевых странах. Россия вошла в их число. Вследствие этого многие банки вынуждены были снизить ставки по процентам. Для инвесторов, просчитывающих пути увеличения своих доходов, при снижении ставок интерес уменьшается. Такие варианты вложений для них становятся вовсе не привлекательными. В следствии таких событий национальная валюта таких стран ослабевает, а конкуренция товаров на международных рынках резко увеличивается.

А вот если страна принимает решение и рассматривает как один из вариантов – привязку своей валюты к валюте другой страны, то проблем становится ещё больше. Но привязка валюты – это традиционный выход из подобных ситуаций для многих стран. Это попытка снизить волатильность и сделать поведение валюты более предсказуемым. Странам, участвующим в таком процессе, приходится снижать ставки и в два, и в три раза в течении короткого срока. Но неиспользование этого варианта может привести к ещё более высоким колебаниям курса доллара и, как следствие, к разорению производителей.

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