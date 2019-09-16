Что ожидает соратников Кличко: скандальные застройщики окажутся без «крыши»

Мэрские выборы в Киеве не за горами. Причем их решил инициировать сам Кличко.

Во вторник он будет консультироваться с главами фракций. Причем одним из них будет его же подчиненный – Андрей Странников (на фото ), который является главой фракции «Солидарность».

В целом фигура Странникова – яркий пример того, что у Кличко никогда особо не задумывались относительно собственного имиджа. Скандальный застройщик (Странников являлся соучредителем нескольких компаний: строительных фирм «Кроун» и «Украинская строительная компания», ООО «Тельбин ИВА», а также ООО «Центр земельных отношений»). Еще в 2007 году компания «Кроун» начала незаконное строительство дома на Березняках. Местные жители выступили против. В результате их избили молодчики, которые, как позднее оказалось, работали на фирме Странникова. Однако, когда полиция приехала в офис этой компании, оказалось, что там никого нет.

Еще одна компания – «Тельбин ИВА» – в 2013 году угодила в скандал, связанный с застройкой парка на ул. Серафимовича на Березняках. Соучредителями этой компании являлись Андрей Странников и Валерий Ищенко – тот самый экс-нардеп от БПП, который при президентстве Порошенко, несмотря на протесты киевлян, построил ТРЦ прямо над станцией метро «Героев Днепра». Кстати, интересно, что когда Кличко публично воевал против мэра Леонида Черновецкого, Странников был инкорпорирован во властную вертикаль столицы, занимая должность заместителя начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Яркая иллюстрация того, чем тогда занимался Странников – история, которая произошла в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Мало кто знает, что Странников некоторое время возглавлял это госучреждение. Как-то в одном из районов Киева построили церковь. Пришло время вводить ее в эксплуатацию, и пошел батюшка к Странникову. А тот потребовал от церкви 20 тысяч у.е., однако батюшка оказался непростой и пожаловался на Странникова в вышестоящие инстанции. Но Странников только разозлился на батюшку за жалобы – и в отместку поднял таксу до 50 тысяч у.е. На следующий день Странникова с должности сняли.

Мораль этой истории такова: такие вот странниковы должны понять, что при новой власти их ожидают большие проблемы и уголовные дела. А к вопросу нужны ли Киеву выборы – странниковы явно хотят потянуть время, чтобы подольше побыть у корыта…

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