Что нужно знать хозяину кота, чтобы выбрать для него корм

Кот – это домашнее животное, которое нуждается не только в ласке, но и в правильном уходе. Речь идет не только о его мойке или же стрижке, но и в подборе правильного питания. От него зависит общее состояния здоровья вашего любимца.

Корм для кошек должен содержать множество микро и макроэлементов, полезных для их организма. Поэтому к его выбору следует отнестись со всей серьезностью. Для того, чтобы подобрать корм правильно, следует разобраться, из чего же он состоит.

Состав корма

На сегодняшний день все виды кормов можно поделить на две большие группы в зависимости от способа их приготовления – промышленные и натуральные. Другими словами это те корма, что хозяева готовят самостоятельно, и те которые они покупают для своих животных.

Перед тем как купить корм для кошек вам следует внимательно ознакомиться с его составом. Как правило, весь перечень ингредиентов указан в порядке убывания. Немаловажным является количество мясных продуктов в этом списке. Если подобная информация не указана, то такого рода корм покупать не стоит.

Предпочтения следует отдать кормам, в которых в составе на первом месте состоят следующие продукты:

мясо и субпродукты из мяса;

птица и субпродукты из птицы;

мясная или мясокостная мука;

витамины и т.д.;

В зависимости от формы, корма для кошек можно поделить на два подвида:

влажные корма;

сухие корма.

В первом случае корм состоит из небольших по размеру кусочков, которые плавают в бульоне или соусе. Могут выпускаться в консервных банках или маленьких пакетиках по одной порции. Основными составляющими могут быть все вышеупомянутые ингредиенты. Этот вид наиболее подходит для кошек, которые мало употребляют жидкости. Выбирая для своего любимца этот корм, следует помнить, что у него сравнительно небольшой срок годности после открывания. Его нужно использовать на протяжении 2 дней и хранить исключительно в холодильнике.

Сухой вид корма представлен, как правило, в виде маленьких сухариков или спрессованных гранул. Следует давать его животному с большим запасом воды. Это в первую очередь связано с тем, что жидкости в составе корма нет, и ваш кот будет хотеть сильно пить после трапезы. Главным преимуществом сухих кормов можно назвать их длительность хранения.

Следует сразу же отметить, что при одном кормлении не стоит смешивать два вида корма. Это в первую очередь связано с тем, что ЖКТ кота при переваривании сухих гранул работает совершенно по-другому, нежели при использовании жидких кормов.

Корм для кошек и его порции определяются индивидуально. Это зависит от многих факторов – веса животного, его возраста и самочувствия. Если нет каких-либо рекомендаций или предостережений от ветеринара, то корм следует давать согласно инструкции, которая назначена на пакете или консервы.

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