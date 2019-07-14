Чому майже половина випускників внз працює не за фахом

44% випускників після випуску з університетів працюють не за фахом, 29% працюють за фахом, лише частково пов’язаним з отриманою спеціальністю, і лише 36% працюють за спеціальністю

Про це розповіла керівник аналітичного центру кадрового порталу hh.ua | grc Юлія Дрожжина.

“Під час анкетування роботодавців ми бачимо, що головною проблемою наразі на ринку є дисбаланс попиту та пропозиції. Кожного року, коли публікуються результати вступних кампаній, ми бачимо, що молоді люди вступають на філологію, економіку, юриспруденцію, при тому, що роботодавці публікують абсолютно інші вакансії. Роботодавці потребують спеціалістів із продажів, айтішніків, маркетологів, адміністративний персонал. Одна з найбільших проблем сучасного ринку праці — тотальна нестача спеціалістів з виробництва і робітничого персоналу. Молодь не хоче йти на такі спеціальності, хоча наразі роботодавці готові платити таким спеціалістам абсолютно конкурентні зарплати порівняно з європейським ринком”, – сказала Дрожжина.

Так, за її словами, у 2018 році спеціалістів з продажів потребували 18% роботодавців, фахівців з телекомунікацій та IT — 14%, 9% – з маркетингу, по 6% роботодавців шукали адміністративний персонал та спеціалістів з виробництва, по 5% потребували фахівців з транспорту, бухгалтерського обліку, робітничий персонал.

Водночас, за словами Дрожжиної, випускники шкіл зазвичай обирають при вступі до внз такі спеціальності, як філологія (8%), право (8%), менеджмент (по 5%).

Вона зауважила, що дуже багато пошукачів роботи хочуть знайти себе в професії, яка не відповідає отриманому у внз фаху, саме через те, що їх спеціальність за дипломом виявилася незатребуваною на ринку праці.

За матеріалами finance.ua

Залиште свою думку!