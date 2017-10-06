Член Высшего совета правосудия заявила о давлении со стороны Генеральной прокуратуры

Главу Департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка обвинили во вмешательстве в деятельность члена ВСП

Член Высшего совета правосудия (ВСП) Татьяна Малашенкова вечером 5 октября заявила на заседании Высшего совета правосудия о давлении на нее со стороны Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Как сообщил заместитель председателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич, 4 октября 2017 года на адрес ВСП поступило заявление Татьяны Малашенковой, в котором она сообщила о вмешательстве в ее деятельность как члена Совета правосудия и давлении на нее со стороны сотрудников Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры. Этот департамент, как известно, возглавляет известный прокурор Сергей Горбатюк.

Сама Татьяна Малашенкова рассказала, что 15 сентября 2017 года в Высший совет правосудия пришло письмо за подписью начальника Департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка. Из письма следовало, что 28 июля и 2 августа этого года Татьяна Малашенкова оставила без рассмотрения жалобы двух прокуроров отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры относительно судьи Соломенского райсуда Киева Виктории Кицюк и судей Апелляционного суда Киева Олега Присяжнюка, Вячеслава Дзюбина и Татьяны Росик.

Сергей Горбатюк в письме обвинил Татьяну Малашенкову в том, что ее решения оставить жалобы без рассмотрения вынесены с нарушением Закона «О Высшем совете правосудия», регламента Высшего совета правосудия и добавил, что другие жалобы Департамента спецрасследований были приняты ВСП без проблем. Как сообщила Татьяна Малашенкова, данные жалобы были направлены на новое распределение между членами Совета.

22 сентября 2017 года Сергей Горбатюк направил в Совет правосудия повестку с требованием к Татьяне Малашенковой явиться на допрос в качестве свидетеля 5 октября в 18:00 в его ведомство. Один из следователей Департамента специальных расследований намеревался допросить члена Совета правосудия по уголовному производству от 18 марта 2015 года, фигурантами которого являются трое уволенных еще в 2016 году за нарушение присяги судей Апелляционного суда Киева – Людмила Бартащук, Ольга Ефимова и Александр Бец. Бывшим судьям вменяются ст. 375 («постановление судьей заведомо неправосудного решения») и ст. 376-1 («незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда») Уголовного кодекса.

Их обвиняют в незаконном оставлении без изменений меры пресечения в виде ареста двум участникам массовых протестов на Майдане Дмитрию Юрченко и Михаилу Овсиенко. 24 января 2014 года они были задержаны в момент перевозки автомобильных покрышек, которые, по мнению тогдашнего следствия, предназначались протестующим на улице Грушевского. Михаил Овсиенко перевозил на своем автомобиле шесть шин, а Дмитрий Юрченко 17 покрышек. 26 января Соломенский райсуд столицы арестовал их на месяц и два месяца соответственно.

Татьяна Малашенкова заявила 5 октября, что вызов на допрос в Генеральную прокуратуру считает давлением на себя. По словам члена Совета, с января по сентябрь 2017 года в Высший совет правосудия поступили более 260 жалоб органов прокуратуры на разных судей. За это время Татьяна Малашенкова оставила без рассмотрения только три жалобы – 28 июля, 2 августа и 30 августа 2017 года. Причиной отказа стало нарушение порядка обращения с жалобой. Другие жалобы находятся на рассмотрении членов Совета правосудия. В частности, Вторая дисциплинарная палата Совета правосудия, секретарем которой является Татьяна Малашенкова, с января по сентябрь этого года рассмотрела восемь дисциплинарных жалоб органов прокуратуры, но при этом в палату поступили еще 15 жалоб прокуроров. «Никто не мешает прокуратуре повторно обратиться с жалобами после устранения нарушений», – отметила Татьяна Малашенкова.

Также она рассказала, что 21 сентября в 9:55 на ее рабочий телефон в кабинете позвонил некий следователь Департамента спецрасследований и сказал, что хочет пообщаться с Татьяной Малашенковой по поводу ее решения оставить без рассмотрения жалобы на судей Людмилу Бартащук, Ольгу Ефимова и Александра Беца. Татьяна Малашенкова ему сообщила, что этих судей Верховная Рада уволила еще 29 сентября 2016 года, поэтому жалоба прокуратуры была оставлена без рассмотрения, поскольку все трое уже не являются судьями.

В завершение Татьяна Малашенкова отметила, что допрос ее в качестве свидетеля по делу бывших судей Апелляционного суда Киева выглядит непонятным, поскольку свидетелем правонарушений она не является и какой-либо конкретной информацией в рамках уголовного производства она не владеет.

Посовещавшись, Высший совет правосудия объявил, что считает действия Департамента спецрасследований ГПУ давлением на Совет правосудия и обратился по этому поводу к Генеральному прокурору.

По материалам sud.ua

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