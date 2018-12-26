Чем директ мейл отличается от обычной рекламной рассылки

Если традиционные виды рекламы имеют дело с абстрактной аудиторией, то прямая почтовая рассылка оперирует конкретными именами, учитывает персональные интересы, взывает к чувствам известных людей.

Директ мейл sonatagroup.com.ua/direct-mail для современного рекламиста является малоизученной областью рекламного рынка. Специалист в области директ мейл – настоящий ас рекламного бизнеса, бьющий точно в цель. Если других рекламистов, размещающих материалы в СМИ, можно уподобить охотникам на уток, стреляющим дробью, то автор адресной почтовой рассылки – это снайпер, которому хватает одного патрона, чтобы уложить цель.

Подготовка к адресной почтовой рассылке – занятие достаточно утомительное, но результат почти всегда оправдывает ожидания. Из имеющейся базы адресов рекламодателю нужно отобрать те компании, профиль которых наиболее соответствует продвигаемому продукту. Релевантность – решающий фактор. Отобрав несколько десятков или сотен адресов, далее необходимо собрать полную информацию о руководителях этих фирм, важных датах в деятельности компаний, специфике ведения бизнеса. Имея полные досье, можно приступать к составлению деловых писем – персонализированных обращений, сопровождаемых полезными информационными материалами.

Чем привлекательна адресная почтовая рассылка

Речь здесь идёт не о банальной рассылке рекламной полиграфии по адресам офисов. Хорошо подготовленная и проведенная директ мейл кампания обладает следующими достоинствами:

Получатель видит, что к нему обращаются по имени, следовательно, предлагают солидный продукт. Кстати, многим руководителям очень нравится, когда к ним обращаются «господин». Некоторая старомодность такого обращения, да и сам способ подачи материала – письмо в бумажном конверте – заставляют любого солидного управленца совсем иначе отнестись к изложенной просьбе. Уже сам конверт, оформленный со вкусом, обещает интересную информацию. А грамотно составленное деловое письмо, написанное с учётом всех тонкостей этикета, привлекает внимание лучше любого кричащего ТВ-ролика. «Вкусные» приложения придают посланию эксклюзивную окраску. Например, один из автомобильных концернов разослал покупателям своих машин пакеты с письмами-предложениями, приложив к ним диск, содержащий видео о новой модели. Кампания директ мейл может включать большую серию отправлений. В начале должно состояться знакомство, затем отношения можно развить, поздравляя руководителей фирм с текущими праздниками и корпоративными юбилеями. Есть примеры, когда отправленные курьером корзины цветов к 8 Марта производили настоящий фурор, и инициатор такого жеста получал грандиозную ответную реакцию в виде многочисленных заказов на свою продукцию.

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